Лишение свободы предпринимателей как последствие невыплаты кредита госбанку

Президент РФ неоднократно указывал на необходимость оказания поддержки малому и среднему бизнесу в нашей стране. Однако в действительности складывается диаметрально-противоположная ситуация. Гражданско-правовые споры хозяйствующих субъектов зачастую решаются посредством уголовного преследования.

Так, в 2010г. два предприниматели Зяблов А.А. и Кузьмин А.А. решили организовать бизнес по заготовке рыбной продукции. С данной целью обратились в Хабаровский РФ АО Россельхозбанк за получением кредитных средств. Между банком и коммерческими организациями указанных предпринимателей были заключены несколько кредитных договоров для приобретения рыбодобывающего судна, оборудования на него, проведения модернизации данного судна, его содержания и запуска в море. Каждый кредитный договор был обеспечен залоговым имуществом и личным поручительством. Судно было приобретено, пригнано из г.Астрахань в г.Владивосток, где проводилась его модернизация. Рыночная стоимость всего залогового имущества (около 200 млн.руб.) превышала размер выданных кредитных средств. Сотрудники банка неоднократно выезжали в г.Владивосток для осмотра залогового имущества. На протяжении нескольких лет согласно условиям кредитных договоров предприниматели производили оплату. В силу ряда объективных причин, одной из которых являлся отказ банка выдать второй транш кредитных средств, как было согласовано ранее, у предпринимателей возникли финансовые сложности. В связи с чем, они обратились в банк за пролонгацией выплат по кредитам.

Судно после модернизации вышло в море, но попало в шторм и было отбуксировано в порт Петропавловск-Камчатский. Однако банк не дал предпринимателям возможности довести проект до логического завершения. Вместо этого, он обратился в суд с требованием взыскать задолженности по всем кредитам с обращением взыскания на залоговое имущество, что судом и было сделано. Банк все имущество забрал. Инициировал процедуры банкротства, реализуя заложенное имущество с торгов. Однако этого банку показалось недостаточно.

Банк обратился с заявлением в полицию на Зяблова А.А. и Кузьмина А.А., в результате чего в отношении них было возбуждено уголовное дело по нескольким составам преступлений, предусмотренных ст.159 УК РФ (мошенничество) – якобы они изначально не намеревались оплачивать кредиты, а полученные денежные средства присвоили себе и распорядились по своему усмотрению. В отношении них изначально была избрана мера пресечения – содержание под стражей. Дело было направлено в суд, по результатам рассмотрения которого спустя 2 года они были признаны виновными и получили наказание в виде 9,5 лет (Зяблов) и 8,5 лет (Кузьмин) лишения свободы реально.

Однако предприниматели не намеревались обманывать банк. Об этом свидетельствуют предоставленное в залог имущество (оцененное и принятое банком), оплата по кредитам на протяжении нескольких лет, согласованная с банком пролонгация по всем кредитам. Главная их цель – ведение предпринимательской деятельности с целью получения прибыли. От банка они не скрывались, когда возникли сложности, они обратились с просьбой изменить график платежей, предоставляя все необходимые документы и пояснения. По настоящее время продолжают начисляться проценты на основной долг по кредитным договорам.

В данном случае имела места сделка, совершение которой предполагало определенную степень риска, что является частью предпринимательской деятельности для обеих сторон сделки, в том числе и для банка. Однако в данном случае интересы банка были поставлены выше интересов собственников коммерческих организаций. Предприниматели лишились своего бизнеса, имущества и свободы.

Как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного разбирательства была вывернута наизнанку вся внутренняя хозяйственная деятельность коммерческих организаций и представлена в неприглядном свете как мошенническая. Это обычная практика правоохранительных органов. Для них предприниматель = мошенник.

За 5 лет с момента ареста судна в 2014г. до 2019г., Зяблов и Кузьмин, как собственники бизнеса, не получили прибыль в размере 3 650 400 000,00 руб., а бюджет государства не дополучил налогов в размере 3 369 600 000,00 руб. В итоге кто выиграл?

И данный случай не является единичным. Подобная порочная практика набирает обороты. Если предприниматель взял кредит, то он становится потенциальным заключенным, т.к. банк может в любое время потребовать все деньги обратно. При их отсутствии, забирает залоговое имущество, а предприниматели подвергаются уголовному преследованию.

О какой популяризации бизнеса в нашей стране при таких обстоятельствах может идти речь?