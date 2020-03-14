В Хабаровском крае чиновникам Закон не писан

Вопреки Конституции РФ чиновники и депутаты в крае пытаются ввести цензуру

У нашей редакции есть предложение к краевым чиновникам и депутатам: пропихнуть поправку в Конституцию РФ, устанавливающую цензуру на территории страны. Но только действовать надо прямо сейчас, чтобы пролезла «под шумок», пока общий пакет поправок в главный документ страны еще формируется. Глядишь, и в общем ажиотаже инициатива пройдет. А 22 апреля, при благоприятных обстоятельствах, конечно, за нее проголосует народ.

Иначе зачем играть в демократию, нарушая ее основные принципы и пытаясь, при этом, сохранить лицо?

На днях хабаровских журналистов не пустили в краевую законодательную думу, где депутаты обсуждали Закон о внесении изменений в Конституцию России. Ну как не пустили? Пустили, но выборочно. За думскими дверьми остались сотрудники Хабаровской студии телевидения, а также известный в крае журналист Юрий Золотарев, которому заказали съемки сразу три федеральных телеканала – «НТВ», «ТВЦ» и «Рен-ТВ».

При этом, Юрий Золотарев рассказал, что выполнил все необходимые требования чиновников от думы, своевременно подал уведомление о том, что намерен снимать, предъявил пресс-карту. Несмотря на это, дальше двери он пройти не смог. Что хотели скрыть от прессы парламентарии? Непонятно. Закон о поправках к Конституции депутаты (большинство из них представляют партию ЛДПР) приняли подавляющим большинством. Только один народный избранник высказался против.

К сожалению, попытка установить цензуру в крае носит не единичный характер. Существует целая система разграничения журналистов по принципу «свой – чужой».

Например, несколькими неделями ранее в краевом правительстве проходила рабочая встреча губернатора с участниками проблемного долевого строительства.

- Я пошел на это мероприятие, чтобы осветить его и рассказать о застройщиках, которые не выполняют взятые на себя обязательства, - рассказывает журналист газеты «Молодой дальневосточник XXI век» Андрей Канев. - Уже в «белом доме», возле турникета, мне заявили: «вы не проходите, вас нет в списках».

Журналист еще раз пояснил цель своего визита:

- Я журналист, иду на открытое мероприятие, при мне имеется паспорт и редакционное удостоверение.

- Вас нет в списках, поэтому вы не пройдете», - настаивала женщина по сторону барьера. Андрей Канев попытался взять разовый пропуск. Однако женщина, сидевшая в пропускном бюро, ему отказала.

- Я продолжил отстаивать свое право на освещение любых открытых мероприятий, - продолжает Андрей Канев. – Ко мне спустился мужчина, сказал, что он сотрудник департамента региональной безопасности губернатора края. И заявил: если хочешь попасть в «белый дом», созванивайся заранее с руководителем какого-то комитета. А где гарантия, что этот руководитель комитета не придумает очередную отписку, лишь бы не давать журналисту выполнять его работу?

Между тем, журналисты утверждают, что такая «особая» пропускная система в Хабаровском крае сложилась буквально полтора года назад, с приходом к власти губернатора Сергея Фургала.

- Если раньше можно было без проблем взять комментарий у любого специалиста, лишь представившись и предъявив удостоверение, то теперь любые вопросы взаимодействия СМИ с чиновниками необходимо согласовывать с пресс-секретарем губернатора Надеждой Томченко. А там уж, видимо, как Надежде на душу ляжет. Если краевые чиновники полагают, что таким образом им удастся качественно фильтровать и дозировать информацию для СМИ, формируя тем самым радужный образ своего шефа, то, сдается нам, они заблуждаются.

Напомним для чиновников, что Закон РФ N 2124-1 в редакции от 01.03.2020 "О средствах массовой информации" предоставляет журналистам ряд прав. В частности, посещать государственные органы и организации, предприятия и учреждения, быть принятыми должностными лицами в связи с запросом информации, получать доступ к документам и материалам, за исключением их фрагментов, содержащих сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну.

Кроме того, копировать, публиковать, оглашать или иным способом воспроизводить документы и материалы, производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Журналист также может посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, аварий и катастроф, массовых беспорядков и массовых скоплений граждан, а также местности, в которых объявлено чрезвычайное положение; присутствовать на митингах и демонстрациях.

Все разговоры о том, что для работы в госоргане журналисту необходимо получить какую-то аккредитацию – не более чем профанация, лукаво используемая чиновниками. Аккредитация журналиста лишь налагает на чиновников обязанность организации для него рабочего места. Это тоже оговорено в Федеральном Законе. Как и то, что нарушения прав журналиста, установленных Законом, влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с законодательством РФ. А обнаружение органов, организаций, учреждений или должностей, в задачи либо функции которых входит осуществление цензуры массовой информации, и вовсе влечет немедленное прекращение их финансирования и ликвидацию.

С такой позицией, кстати, полностью согласен депутат Государственной Думы РФ от Хабаровского края Борис Гладких. Он уверен, что подобное сокрытие информации от СМИ не только незаконно, но и неразумно. Продемонстрировать свою конструктивную позицию власть может только через прямой диалог со СМИ. Руководствуясь этим убеждением, Борис Гладких обращается к губернатору Сергею Фургалу с просьбой обратить внимание на недопущение подобных фактов.

Справедливости ради стоит отметить, что в крае пока сохранился «островок лояльности» для журналистов. Находится он в администрации города Хабаровска. Здесь работников СМИ всегда готовы принять для беседы, а на входе в здание фамилии журналистов не сверяют ни с какими списками. Но это, скорее, исключение.

Владимир Чернышов