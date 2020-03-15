По следам депутата Гладких

Вслед за депутатом Госдумы Борисом Гладких губернатор Хабаровского края собирается посетить северные территории

Практически всю следующую неделю губернатор Сергей Фургал посвятит районам края Амурскому, Ульчскому и Комсомольску-на-Амуре.

В понедельник, сразу после обеда глава региона вылетает в город юности. В Комсомольске-на-Амуре он, по традиции, посетит стройплощадку межрайонного онкологического диспансера и, вероятно, «даст пилюль» подрядчикам. Последним следует приготовиться. Без пилюль, скорее всего, обойдется глава администрации Комсомольска, однопартиец Фургала Александр Жорник. С ним намечена встреча сразу после посещения стройки. Затем губернатор направится в Амурский район.

Альма-матер с дырявой крышей

Но, поскольку самую обширную программу Сергею Фургалу сформировали в Ульчском районе, особый акцент мы решили сделать именно на нем. Тем более, что буквально неделей ранее здесь уже побывал депутат Государственной Думы РФ Борис Гладких, встретился с гражданами и обсудил самые насущные проблемы территории.

В административном центре района – селе Богородском – Фургал, в первую очередь, посетит школу имени героя Советского Союза В.Н. Сластина.

Стоит отметить, что ситуацию в сфере образования в Ульчском районе иначе, чем критической не назовешь. Во всяком случае, об этом местные жители говорили на встречах с депутатом Госдумы Борисом Гладких, проведенных несколькими днями ранее. Школы и дошкольные учреждения поселений находятся в, мягко говоря, плохом состоянии. В частности, не выдерживают никакой критики инженерные сети, внутренняя отделка помещений не соответствует не то что эстетическим, но даже санитарным нормам. Многие здания находятся попросту в аварийном состоянии. Про технологическое оснащение заведений вообще можно не говорить. Не о чем.

Ситуация не изменится в лучшую сторону если сойти со школьного крыльца. Дворы учреждений образования неблагоустроены, спортивные площадки опасны для занятий физкультурой. Перечень проблем можно продолжать. Схожая ситуация ожидает Сергея Фургала и в поселке Де-Кастри, куда губернатор направится прямиком из Богородского. В Де-Кастри он посетит школу имени героя Советского Союза С.В. Руднева. Не факт, конечно, в Ульчском районе найдутся смелые педагоги, которые начнут резать Сергею Фургалу правду-матку. А если и найдутся, их, полагаю, потихоньку отведут в сторонку.

Ни помыть, ни похоронить

Менее робкими могут оказаться граждане, которые придут на встречу с губернатором в межпоселенческий Дом культуры. Общий градус накала, вероятно, снизит вручение юбилейных медалей в честь 75-летия Победа в Великой Отечественной войне. Их Сергей Фургал раздаст тут же, в ДК. Однако, проблем в районе такой воз и немаленькая тележка, что медали следует давать всем его жителей. Предположим, за выносливость и отвагу.

Например, здесь необходимо организовать и благоустроить места захоронения, а для этого – выделить земельные участки в соответствии с законодательством, подготовить проектно-сметную документацию. Но в остродефицитных местных бюджетах денег на это нет. Как нет их и на то, чтобы облегчить условия еще живым – построить муниципальные бани. Этот вопрос весьма актуален для местных жителей, учитывая, что централизованным водоснабжением район избалован. Кран с холодной водой есть в домах у единиц, а уж о горячей воде вообще говорить не приходится. Как следствие – невыносимые санитарные условия и высокий риск распространения заболеваний.

В Ульчском районе, кстати, лучше не болеть. Добраться отсюда за лечением в Хабаровск – задача не из легких. Дороги здесь больше напоминают направления, речного транспорта не хватает, а в некоторых поселениях нет и дебаркадеров для погрузки пассажиров на суда.

- В конечном счете, - утверждает Борис Гладких, - жители вынуждены обращаться к неофициальным перевозчикам. Путь с ними до краевого центра дорог и небезопасен. А случись что в дороге – звать на помощь будет некого. Дело в том, что мобильная связь здесь крайне неустойчивая. В селе Кальма, к примеру, ее нет вообще.

В 19 из 32 населенных пунктах района о возможности широкополосного доступа в интернет только слышали, да и то не все. Это неудивительно, ведь в ряде поселений нет цифрового вещания.

Нету газа? Дайте хотя бы дров!

Даже не жалоба, а крик души большинства жителей района – прекращение поставок сжиженного газа в баллонах. Теперь им приходится преодолевать сотни километров для того, чтобы обменять свои емкости на стационарных пунктах. Но даже ожидание в огромной очереди не гарантия того, что приехавшему заменят пустой баллон на полный. Газовики отказываются принимать баллоны, выработавшие свой срок эксплуатации. В итоге, местные жители их сгоряча выбрасывают за заборы и в придорожные канавы.

Проблемной в районе можно назвать всю топливную линейку. Так, жители Тахтинского и Тырского сельских поселений существуют без автозаправочных станций. Ближайшая АЗС для них – в селе Сусанино. Правда, топливо здесь есть далеко не всегда, а если и в наличии, то по цене существенно выше рыночной.

Ладно, нету газа и соляры – дайте хотя бы доступных дров. Сейчас деляны для их заготовки отводятся в таких местах, куда и с солярой не доберешься. Только очень состоятельные люди могут ездить на «золотой» соляре за «золотыми» дровами. А таких в районе, можно сказать, и нет.

Морской вояж для губернатора

Также Сергей Фургал посетит в Ульчском районе две больницы, две газопоршневых электростанции (в Богородском, напомним, недавно рванул дизель, который питал поселок электроэнергией), проведет совещание с местными депутатами и главами сельских поселений. Но, пожалуй, самым зрелищным станет заключительное мероприятие губернатора в районе. Утром в четверг его привезут на нефтеотгрузочный терминал Де-Кастри, принадлежащий компании «Эксон нефтегаз лимитед». Здесь для главы региона сначала проведут инструктаж по технике безопасности, а затем отправят в море. Прямиком к выносному причалу терминала, на котором ведется загрузка танкеров. Хорошего ветра, как говорится, ему в паруса.

Владимир Чернышов