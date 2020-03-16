Краевые власти проигнорировали приглашение на митинг от жителей хабаровских бараков

На проспекте 60-летия Октября состоялась акция протеста жителей аварийных домов. На нее пригласили мэра Сергея Кравчука и губернатора Сергея Фургала. Краевая исполнительная власть проигнорировала приглашение. От администрации города на митинг пришел начальник управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Анатолий Климочкин.

«В моей квартире из-за сырости постоянно на стенах плесень и грибок, - возмущена жительница одного из домов Валентина Бекреева. – Брус вылез. Представитель управляющей компании в суде говорит, что они делают ремонт, а у нас скоро потолки на втором этаже рухнут!».

Накануне акции протеста на стене одного из ветхих домов появился плакат с надписью «Трамп, помоги – рассели бараки!». Спустя некоторое время баннер сорвал представитель управляющей компании, которая обслуживает данные строения. «Срывать плакаты у него почему-то было время», - со злостью говорили люди в толпе.

Митинг собрал около 150-200 человек. Часть из них – это жители аварийных домов, расположенных в других районах Хабаровска. Они приехали сюда поддержать «коллег» по несчастью. Люди держали в руках транспаранты с лозунгами «Проспект – позор власти», «Вместе мы сила» и «Расселите бараки!».

«Наши дома стоят у дороги. Люди едут со всего мира к нам через Владивосток. И что они видят? Убогое лицо России!», - заявила жительница барака Светлана Тен.

- Завтра мы увидим по «Губернии», как будет выступать та же ЛДПР и так же будет говорить – мы вам помогаем, мы все сносим, мы решаем вопросы. Это вы услышите только в «Губернии», - сказала одна из протестующих Светлана Изотова.

Люди потребовали к микрофону представителя партии «Единая Россия». И.о. секретаря отделения партии Максим Иванов не стал прятаться за спинами и поднялся на трибуну.

- Мы однозначно включимся в этот вопрос, - заявил он. - Уже включились. Давайте с каждым индивидуально проговорим. Начнем с понедельника. Я готов встретиться с каждым!

Иванов назвал адрес партийного отделения и время, когда он сможет встретиться с жителями ветхих домов. Следом выступили депутаты от ЛДПР Михаил Сидоров и Александр Бруско. Однако они, кроме обещаний поработать с проблемой и тоже встретиться с жителями, ничего нового не сказали.

- Мэром принято решение кардинально изменить ту ситуацию, которая здесь сегодня образовалась, - сказал начальник управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Анатолий Климочкин. - Все дома будут рассмотрены на межведомственной комиссии. На сегодняшний день 20 домов признаны аварийными, 12 находятся на рассмотрении. В течение года все дома будут признаны комиссией аварийными. Это позволит включить данные объекты в последующие этапы программы расселения».

- Я инвалид третьей группы, - рассказал местный житель Андрей Деменцов. - У меня за время житья в этом бараке добавилась эмфизема легких. У моей супруги онкология, одного легкого уже нет. Ну ладно мы старики, нам пора на покой, как нам намекают некоторые товарищи из краевого правительства. Но у нас до сих пор в домах рождаются дети. Спросите у их мам – как их здоровье? Откуда быть здоровью, какими они вырастут, если они живут в сараях? Продуваемые всеми ветрами, с гнилыми полами и т.д. Вместо детских площадок у нас во дворах помойки. Откуда взяться здоровью?»

Некоторые граждане возмущались не только состоянием домов, в которых они живут, но и отсутствием губернатора, специально приглашенного на митинг. Но такова реальность: открытость и «хождение в народ», демонстрируемые Сергеем Фургалом после своего избрание главой региона, быстро улетучились.

ЛДПР на акции протеста представляли только два депутата. Один из них обещал встретиться с жителями ветхих домов (что отнюдь не ново, учитывая ранее озвученное аналогичное предложение от Максима Иванова). Второй предпочел оправдаться недолгим сроком работы парламентарием.

Тезис весьма спорный, так как любую проблему таким образом можно не решать годами. Ведь до сих пор находятся люди, которые также оправдывают провальную политику Сергея Фургала – времени, мол, у него мало (несмотря на то, что Фургал занимает свой пост уже почти треть срока).