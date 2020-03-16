Более 34 тысяч жителей Хабаровского края переплачивают за электроэнергию

В Хабаровском крае в связи с отсутствием в квартирах счетчиков или окончанием срока их эксплуатации жителей региона оплачивают потребленную электроэнергию в соответствии с действующим законодательством по нормативам потребления, с применением повышающего коэффициент 1,5, - сообщает пресс-служба филиала ПАО "ДЭК"-"Хабаровскэнергосбыт"

Согласно Федеральному закону № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» собственники за свой счет должны устанавливать приборы учета коммунальных ресурсов, внесенные в единый государственный реестр средств измерения. Также обязательной замене подлежат счетчики, у которых вышел срок поверки или класс точности не соответствует требованиям. Всего на сегодняшний день по данным Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») в Хабаровском крае в замене нуждаются более 6 тыс. приборов учета электроэнергии. В 28 тыс. жилых помещений счетчики и вовсе отсутствуют.

Стоит отметить, что платеж по нормативу с повышающим коэффициентом зачастую превышает сумму, сформированную на основании показаний электросчетчика. Так, например, минимальный норматив в Хабаровском крае на одного человека, проживающего в однокомнатной квартире составляет 140 кВт∙ч (637,00 рублей в месяц). С учетом повышающего коэффициента 1,5 при отсутствии прибора учета или наличии счетчика, не соответствующего нормативно-технической документации, он составит 210 кВт∙ч (955,50 рубля в месяц на одного человека).

Чтобы избежать дополнительных затрат за электроэнергию и оплачивать только фактически потребленные объемы энергоресурса, Хабаровскэнергосбыт рекомендует своим клиентам не откладывать установку или замену приборов учета. Для замены или первичной установки прибора учета электроэнергии потребители могут обратиться в любой офис обслуживания ДЭК, где специалисты предоставят полный комплекс услуг от продажи, установки счетчика до его ввода в эксплуатацию.

Также процедуру замены или установки счетчика может осуществить управляющая компания или частный электрик. В этом случае о планируемом демонтаже прибора необходимо сообщить в офис Хабаровскэнергосбыта по телефонам, указанным в платежном документе. После установки нового счетчика обязательна его опломбировка, которую могут произвести только специалисты энергокомпании. Услуга первичной опломбировки прибора учета бесплатна.