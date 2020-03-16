ФАС уполномочен заявить

Перспективы модернизации дорог в Комсомольске-на-Амуре омрачаются правовыми коллизиями

Десятки улиц города юности должны полностью отремонтировать в этом году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Все конкурсные процедуры уже проведены, исполнители работ определены.

Так, ремонтом Вокзальной улицы займется ООО «АТП», обновлением проспекта Победы, улиц Орехова и Севастопольской – компания «Асфальт-ДВ». Компания «Дорсервис» модернизирует Северное шоссе, «Арсенал-ДВ» – Уральскую улицу. Работники ООО «Магистраль» отремонтируют улицу Базовую, переулок Дворцовый и Московский проспект.

Над обновлением проспектов Мира и Октябрьского, улиц Красногвардейской, Партизанской, Орджоникидзе, Сидоренко, Гагарина, Заводской и Копровой будет работать компания «РУСТ-Строй». На эту компанию, кстати, приходится львиная доля заказов. В сумме, примерно, 300 миллионов рублей. Всего же в этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Комсомольске-на-Амуре отремонтируют 18 улиц, на работы потратят 500 млн рублей, - сообщает портал «Губерния».

На улицах будет уложено новое асфальтовое покрытие, установлены знаки, заменены бордюры, частично отремонтированы тротуары, нанесена новая разметка. На проспекте мира Мира будет смонтирована система видеонаблюдения и фотовидеофиксации нарушений ПДД. На улицах Базовой и Гагарина (от Магистрального шоссе до улицы Юбилейной) будет установлено наружное освещение.

К 2024 году планируется привести в нормативное состояние более 85% улично-дорожной сети города.

Радужные перспективы модернизации городских улиц несколько омрачаются правовыми коллизиями. В аукционной документации к проекту «Безопасные качественные дороги» установлены дополнительные требования к участникам аукциона. В частности, каждый участник должен обладать опытом выполнения соответствующих контрактов. При этом стоимость одного такого контракта должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, на который проводится закупка. Практика Федеральной антимонопольной службы свидетельствует, что контракты, предъявляемые в качестве подтверждения опыта, должны быть исполнены без расторжений.

Между тем, по данным редакции, ряд участников конкурсов этим дополнительным требованиям, установленным аукционной документацией, не соответствуют. Их контракты подвергались расторжению. Как при таких условиях компаниям удалось пройти фильтр специалистов городской администрации и стать победителями аукционов? Вопрос, с которым мы намерены обратиться в Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю.