В Хабаровске будет временно прервана трансляция телепрограмм

Как сообщили в филиале «Дальневосточный региональный центр» ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», с 26 марта по 17 апреля 2020 года (за исключением выходных и праздничных дней и в зависимости от погодных условий) будут продолжены работы по капитальному ремонту телевизионной башни с 2 до 10 часов московского времени. Внеплановые отключения технических средств с прекращением эфирной трансляции коснутся следующих программ: «РТРС-1», 30твк; «РТРС-1», 38твк - общая продолжительность отключений на каждой программе не превысит 20 часов. А также: «Че», 21 твк; «6 ТВ», 6 твк; «Ю-ТВ», 23 твк; «Матч! Страна», 51 твк общей продолжительностью не более 136 часов.



