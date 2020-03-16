Четырехполосной станет улица Шелеста в Хабаровске

Первый объект, на котором начнется ремонт, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) – улица Шелеста. Уже началась подготовка к ее реконструкции. Для расширения проезжей части рабочие вырубили и вывезли более 270-ти старовозрастных деревьев, растущих в границах планируемых работ, - сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска.

Дорога протяженностью свыше полутора километров расширится до 15 метров и станет четырехполосной, обзаведется современным освещением, тротуарами для пешеходов и ливневой канализацией, которая раньше отсутствовала здесь вовсе. Теперь же для сбора и отведения дождевых потоков проложат лотки и трубы. На все это, согласно контракту, заключенному с хабаровским ООО «Горспецстрой-Успех», будет затрачено 207 миллионов рублей.

- После реконструкции, которая завершится в октябре текущего года, пропускная способность дороги по улице Шелеста возрастет вдвое. Передвижение по ней станет более комфортным и безопасным, - сообщает Дмитрий Панащатенко, начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства.

В ходе работ, у автомобилистов, конечно, будут возникать определенные сложности передвижения по улице, однако полностью она перекрываться все же не будет и останется проезжей.

Масштабные дорожные работы на Шелеста и в других районах Хабаровска развернутся в конце марта – когда установится более теплая погода.

Продолжаться работы по реконструкции улицы Краснореченской на участке от Богачева до Прогрессивной. Всего же в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет осуществлен ремонт 47 участков дорог во всех районах краевой столицы. Их общая протяженность - 43,71 километра. Обновят и дорожную разметку, проведут комплекс мероприятий по ликвидации 32-х мест концентрации ДТП. Общий объем финансирования работ – 1,6 миллиарда рублей. Перечень объектов для дорожного ремонта определялся с учетом мнения граждан и по результатам проведения комплексной диагностики улично-дорожной сети. Асфальтобетонное покрытие будет приведено в порядок на улицах: Герасимова, Большой, Салтыкова-Щедрина, Королева, Юности, Ильича, Хабаровской, Нагорной, Кутузова, Герцена, Узловой, Бийской, Арсеньева, Декабристов и многих других.