Новости
Коронавирус пришел в Хабаровск?!
В первой краевой клинической больнице в Хабаровске говорят о первом случае коронавируса.
- Сейчас мимо регистратуры приёмника прохожу, слышу разговор двух врачей. Регистраторша: а у нас короновирус.
Врач скорой помощи: да ты че! Реально подтвердили!?
Регистраторша: угу...
В краевом минздраве информацию о пациенте с коронавирусом пока не подтверждают и не опровергают. Ведь между постановкой предварительного диагноза и его констатацией может пройти довольно значительный срок.
Наша редакция надеется, что тревога ложная. Но рекомендуем всем предпринимать особые меры предостороженности!
Между тем, ИА "Хабаровский край сегодня" сообщает, что в случае массовой эпидемии всех больных с Дальнего Востока будут свозить в Хабаровск. Для этого здесь построят специальный быстровозводимый госпиталь. Губернатор Сергей Фургал добился этого в Москве.