Коронавирус пришел в Хабаровск?!

В первой краевой клинической больнице в Хабаровске говорят о первом случае коронавируса.

- Сейчас мимо регистратуры приёмника прохожу, слышу разговор двух врачей. Регистраторша: а у нас короновирус.

Врач скорой помощи: да ты че! Реально подтвердили!?

Регистраторша: угу...

В краевом минздраве информацию о пациенте с коронавирусом пока не подтверждают и не опровергают. Ведь между постановкой предварительного диагноза и его констатацией может пройти довольно значительный срок.

Наша редакция надеется, что тревога ложная. Но рекомендуем всем предпринимать особые меры предостороженности!

Между тем, ИА "Хабаровский край сегодня" сообщает, что в случае массовой эпидемии всех больных с Дальнего Востока будут свозить в Хабаровск. Для этого здесь построят специальный быстровозводимый госпиталь. Губернатор Сергей Фургал добился этого в Москве.