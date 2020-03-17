Активисты «Единой России» станут волонтерами борьбы с коронавирусом



Дмитрий Медведев, председатель партии, поручил региональным отделениям перейти на волонтерский режим работы в связи с распространением коронавируса.

- С сегодняшнего дня все подразделения Партии, весь партийный актив становятся резервом региональных оперативных штабов по борьбе с распространением вируса, - заявил он.

В первую очередь, Медведев заявил о необходимости связаться с оперативными штабами по противодействию распространения коронавирусной инфекции в субъектах РФ и подключить весь партийный ресурс. Он также поручил руководству фракции ЕР в Госдуме в максимально короткие сроки обеспечить принятие законодательных мер по защите прав граждан и оказания им необходимой помощи. Речь идет о дистанционной продаже лекарств, ограничении цен на медикаменты и медицинские изделия, остро необходимые сейчас. Эти меры должны быть приняты депутатами Госдумы в ближайшее время.

Исполняющий полномочия секретаря Хабаровского реготделения ЕР Максим Иванов рассказал о том, что партия готова оказать людям необходимую помощь – от доставки на дом продуктов и лекарств до предоставления оперативных консультаций

- Количество массовых мероприятий и рабочих совещаний будет минимизировано, а все партийные активисты - представители первичных, местных отделений партии, сотрудники общественных приемных, исполнительных комитетов «Единой России» теперь станут волонтерами и будут оказывать помощь людям. От доставки на дом медикаментов и продуктов до оказания правовых консультаций. Если кто-то столкнется с трудностями в получении медицинской помощи, можно также обратиться к нам, в нашу партийную приемную, - подчеркнул Максим Иванов.

Обратиться со своими просьбами к волонтерам «Единой России» жители Хабаровского края могут с сегодняшнего дня по телефону (4212) 32-32-32.