Рисунки «солнечных детей» покажут в художественном музее в Хабаровске

Выставка «Оранжевое небо» в четвёртый раз пройдёт в Дальневосточном художественном музее по инициативе Благотворительного общественного фонда имени святой мученицы царицы Александры.

Ежегодно с 2017 года выставка рисунков хабаровских детей с синдромом Дауна открывается в музее 21 марта. «Солнечными» называют тех людей, кто родился с такой генетической особенностью как наличие трёх пар двадцать первой хромосомы. Именно поэтому Международный день людей с таким симптомом отмечается 21 дня третьего месяца года.

Есть страны, где люди с синдромом Дауна живут без инвалидности, получают образование, работают, и все это именно потому, что данная особенность - это не заболевание, а генетическая аномалия, которая влияет на тонкости как развития, так и социализации человека. Но не делает человека неполноценной личностью в обществе.

Несмотря на возможные трудности коммуникации с «солнечными людьми», как правило, обладают выраженными способностями к творческой самореализации, особенно дети. Об этих и многих других достоинствах и достижениях общество должно узнавать, в том числе, и благодаря художественным выставкам.

Подобные выставки всегда удивляют зрителей. Рисующие дети в творчестве непосредственно выражают свои эмоции: линии и пропорции - спонтанны, а самое главное - насыщенные, сочные, пульсирующие жизнью цвета.

Посмотреть выставку «Оранжевое небо» в Дальневосточном художественном музее приглашают всех желающих с 20 марта по 5 апреля.