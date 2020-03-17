Спустя полтора года Губернатор решил расторгнуть контракт с подрядчиком строящегося онкоцентра в Комсомольске-на-Амуре

Сергей Фургал побывал в городе Президентского внимания. Единственным объектом, который он посетил, стали строящиеся корпуса онкологического центра — подрядчик здесь отстаёт от графика более чем на 300 дней, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

Стоит отметить, что посещение данного объекта было не первым за время пребывания губернатора в своей должности. Перед этим глава региона был на этой строительной площадке несколько недель назад и тогда сделал генеральному подрядчику последнее предупреждение: либо строители в ближайшее время возобновляют работу, либо служба заказчика краевого минстроя расторгнет с ними контракт. Однако, как и после предпоследнего предупреждение, ситуация не изменилась, сообщает информационное агентство PROkhab.

— Я считаю, необходимо в кратчайшие сроки расторгнуть контракт и найти нового подрядчика, и всё-таки приступить к строительству. Если мы этого не сделаем, то мы этого не сделаем никогда, поэтому, наверное, где-то в глубине души я понимаю и вас, понимаю всех, но есть такое правило – когда люди хотят или строители, они находят пути решения проблемы. Когда не хотят – они находят оправдания. Слишком много времени прошло – полтора года. Я слушал оправдания и пытался войти в положение одного, другого. Но нужно войти в положение людей – сегодня у нас рост заболеваемости серьёзный, а, к сожалению, дел мало, — заявил Фургал.

Данная стройка входит в перечень объектов Долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре. Здесь должны возвести патологоанатомическое отделение, отделение радиотерапии и поликлинику с пансионатом. Теперь краевым властям предстоит произвести обратный возврат федеральных средств, полученных в 2019 году.

Фото:khabkrai.ru