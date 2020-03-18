Хабаровские спасатели готовят парашюты на случай пожаров и наводнений

Учебно-методический сбор по парашютно- десантной подготовке проходит в пригороде Хабаровска

В нем принимают участие спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, летчики Хабаровского авиационно-спасательного центра, сотрудники Амурского спасцентра и Специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Хабаровскому краю. В ходе сбора спасатели, пожарные и летчики МЧС отрабатывают навыки беспарашютного десантирования из вертолёта Ми-8 с помощью спускового роликового устройства, и выполняют прыжки с парашютом с высоты до 3 тысяч метров, - сообщает пресс-служба ДВРПСО МЧС.

- Ежегодные плановые сборы проводятся для подготовки начинающих, повышения квалификации опытных и получения допусков для руководящих, кто занимается организацией и проведением спусков и парашютных прыжков, - рассказал Анатолий Федорченко, спасатель 1 класса ДВРПСО МЧС России, который десятки раз участвовал в спасательных и поисковых операциях. - Сборы проводятся каждое полугодие, чтобы спасатели не теряли навыки и профессиональную «форму», были в готовности десантировать группу на ограниченную площадку или здание, в лесной массив, где сложно вертолет посадить. Допустим, на корабль в море десантировать медперсонал или эвакуировать пострадавшего с палубы в вертолет. Спасатели могут неподготовленного человека доставить и десантировать в любую точку. Нужно, чтобы спасатель имел допуски для этой работы, физически и психологически был к ней готов - для этого и проводятся сборы. Каждый старается выполнить всё на высшем уровне.

Основное сейчас – готовность к паводкоопасному периоду и пожароопасным рискам, характерным для Дальневосточного региона в весенний сезон. Поисково-спасательные операции приходится проводить в отдаленных и труднопроходимых уголках Дальнего Востока, а также над опасными участками воды, льда, в труднодоступных таежных местах, и чтобы быть готовыми к реагированию на различные ЧС спасатели в рамках учебных сборов отрабатывают всевозможные варианты развития событий, повышают профессиональный уровень подготовки, получают допуски на выполнение тех или иных видов прыжков и спусков.

- Универсальные навыки особенно необходимы в труднодоступных и удалённых от «цивилизации» районах, куда оперативно воздушными судами можно доставить нужных специалистов - водолазов, кинологов, медиков, - отмечает Борис Исаев, руководитель парашютно-десантного подразделения ДВРПСО МЧС России. - Исходя из основных задач десантной подготовки, прыжки с парашютом осуществляются с высоты от 1000 до 3000 метров, беспарашютное десантирование из вертолета на снег, лес, ограниченную площадку (крышу башни) - с 10 - 30 метров.

Кроме того, спасатели парашютно-десантного подразделения Дальневосточного регионального отряда МЧС проводят инструкторско-методические занятия с выпускающими – теми, кто «выпускает» десантников из вертолёта.

Тренировки и сборы проводятся несколько раз в год. Это позволяет опытным спасателям совершенствовать мастерство, а молодым - получить необходимые навыки и знания, которые уже скоро они смогут применить в деле.

В процессе парашютно-десантной подготовки спасатели совершенствуют навыки десантирования, работы с индивидуальными спусковыми устройствами, штатным десантным и спасательным оборудованием, получают допуски на выполнение тех или иных видов прыжков и спусков.

Одновременно со спасателями свои навыки и умения оттачивают авиаторы МЧС России. Выполнение десантирования при зависании над землёй задача не из лёгких, требуется четкое взаимопонимание и слаженность действий как экипажа воздушного судна, так спасателей. Совместные учебно-методические сборы позволяют эффективно решать все эти задачи.

Сборы продлятся до конца недели. Всего в них участвуют более 120 дальневосточных спасателей и инструкторов МЧС России.