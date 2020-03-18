Гороскоп 18–25 марта: По курсу перемены

Карта недели – «Оставить как есть»

В поисках ответов на свои вопросы вы будете готовы отправиться туда, где еще не бывали. Придется говорить с новыми людьми, посещать места, которые раньше обходили стороной. Ради чего? Чтобы понять, в какой момент перестали контролировать ход вещей. Возможно, вы выбрали неправильное решение в прошлом, последствия которого дают знать в настоящем, или же взвалили на себя непосильную ношу… Ситуацию еще возможно изменить, однако вам необходимо ответить на вопрос: а надо ли?

Овен – «Хочешь в долг?»

На этой неделе возникнет непреодолимое желание что-нибудь изменить. Возможны и глобальные перемены имиджа, гардероба или интерьера дома. Материальное положение стабилизируется, больше не требуется думать о том, где бы перехватить до зарплаты. Теперь занимать будут у вас.

Телец – «Проверяй»

Прежде чем поделиться своими мыслями, оглядитесь и лишний раз задумайтесь: доверяете ли вы своему окружению. По несколько раз проверяйте финансовые документы, а давая согласие, убедитесь, что все правомерно и честно.

Близнецы – «Было, вернулось»

Вы полны решимости и жизненной энергии. Впереди куча работы, которую с готовностью возьметесь выполнять. На этой неделе будет необходимо вернуться к некоторым людям из прошлого или же придется выполнять работу, которую вы делали когда-то давно.

Рак – «Берегись»

Постарайтесь не вступать ни в какие отношения. Злобный и завистливый человек будет пытаться нанести вам материальный ущерб. Это может быть кража, клевета или поступки, направленные на ваше разорение. Возможно, для решения конфликтной ситуации потребуется помощь юриста.

Лев – «Не бойся»

Ваш страх перед чем-то новым заставляет цепляться за прошлое. Такая позиция мешает росту и тормозит прогресс начинаний. Только перемены в жизни, хотите вы этого или нет, все равно придут. Они к лучшему. Возьмите себя в руки и добровольно распрощайтесь со всем, с чем долгое время не можете завязать.

Дева – «Верность»

Вы не смогли в полной мере реализовать свои навыки и сейчас чувствуете себя ненужным. К такому положению вы пришли в погоне за выгодой. Помните, что применить свои таланты вы можете точно за такую же плату. Делайте то, во что верите, и ни за что не изменяйте себе.

Весы – «Новый день»

Вы разочаровались в том, что было неотъемлемой частью вашей жизни еще недавно. Теперь все в прошлом. Вы вдруг проснулись другим человеком, незаметно выросли и переосмыслили некоторые вещи.

Скорпион – «Тайм-аут»

Эта неделя не будет для вас удачной. Следует набраться терпения и переждать этот неблагоприятный период жизни, не предпринимая ничего серьезного, и уйти от принятия решений. Судьба совсем скоро вновь начнет улыбаться.

Стрелец – «Внимание к деталям»

Кто-то, кому вы доверяете, ошибается, давая совет. Необходимо разобраться с какой целью он это делает. Есть вероятность встречи с аферистом, жуликом или просто безответственным человеком, желающим получить выгоду.

Козерог – «На опыте»

Вы разочарованы и изо всех сил пытаетесь выбросить из своей жизни вещи, напоминающие о неприятностях. Нужно действовать не на основе эмоций, а использовать полученный опыт и прошлые достижения для реализации новых планов.

Водолей – «Глубокий смысл»

Для получения новых знаний необходимо отказаться от привычного восприятия мира. Посмотрите на проблему под другим углом, найдите смысл в победе и в поражении. Возможно, предстоит защищаться от неприятного акта подлости, злонамеренной клеветы или злых шуток.

Рыбы – «К мечте»

Неделя для вас станет одной из самых удачных. Вам предстоит начать воплощать заветную мечту. Если вы не знаете чего хотите, прислушайтесь к себе. Помните, что высшие силы благосклонны к вам и одобрят все задумки, ведущие к новой жизни.