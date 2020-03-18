Судимость бывшего депутата повлечет бюджетные траты

Как сообщило сегодня сетевое издание PROkhab, осенью этого года должны пройти дополнительные выборы депутата Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по Тополевскому одномандатному избирательному округу № 4. Эта выборная компания фактически спровоцирована экс-депутатом Закдумы от ЛДПР и сенатором от Хабаровского края.

Дмитрий Приятнов был избран депутатом Законодательной думы Хабаровского края в сентябре 2019 года. 23 октября он был выдвинут на пост сенатора. Позже выяснилось, что у Приятнова есть погашенная в 2009 году судимость по ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

Тогда на фоне скандала, который прогремел на всю страну, Дмитрий Приятнов сложил с себя полномочия сенатора от Хабаровского края и краевого депутата. Парламентарии законодательной думы, подавляющее большинство которых являются представителями ЛДПР, в срочном порядке выбрали своего однопартийца Сергея Безденежных в Совет Федерации.

При этом, Сергей Безденежных избирался в краевую думу в Тополевском избирательном округе. Это место осталось свободным и именно поэтому придется проводить дополнительные выборы.

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