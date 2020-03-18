Последствия паводка-2019 в Хабаровском крае так и не ликвидированы

«В тупиковой ситуации оказались почти все, кто обрабатывает землю на левом берегу Амура», - слова ведущего к репортажу о дачниках, пострадавших от наводнения прошлым летом. Люди так и не смогли получить компенсации по 10 тысяч рублей.

Репортаж вышел в эфир хабаровской телекомпании 19 февраля, когда все уже уже трижды высохло, пять замерзло и уже стало таять. А денег все нет. Почему? Отказывает краевая власть. Является ли парадоксом, что дачники, чьи участки залило и смыло водой, не считаются пострадавшими от наводнения официально? Наверное, если верить логике краевых властей, нет. Нет ног, нет мультиков, как говорится.

Плыть по течению

Там очень хитрая юридическая коллизия, которой можно легко воспользоваться при распределении денег пострадавшим. Денег мало, а всех много, надо делить с умом, подумали в региональном правительстве и поделили. Общество есть, членская книжка есть, а вот земля не в собственности. Всё, таких дачников автоматом отправили за борт, лишили компенсаций. Не слышали даже таких возражений садоводов: «Документы на собственность для получения выплат у дачников сейчас требуют те же власти, которые ранее отказывались оформлять наделы левобережья во владение или аренду». То есть, людей послали дважды. Ну и без денег оставили.

У огородников есть еще юридический резон, который, вроде, говорит в их пользу. «Нас лишили права воспользоваться дачной амнистией, которая была продлена до 2022 года, то есть каждый человек еще вправе оформить собственность до 2022 года. У каждого садовода сохраняется право обратиться в суд, но вы представляете что будет? У нас суды практически будут завалены не той работой».

Это, конечно, если вдруг случится массовый иск, будет процесс века. «Почти все хабаровские садоводы судятся с властями региона», таких заголовков мы ждем, да? Офигенная забота о пенсионерах. Ну и - в адрес чиновников — нашли с кем бодаться, с бабушками-одуванчиками. Это будет заслуженная трудовая победа власти, если, конечно, она будет. Пока же массовое обращение члены товариществ направили в прокуратуру. В надежде на содействие и помощь во вразумлении краевой власти. Является ли это формой массового протеста против верхушки края? Да. Потому что бузят пенсионеры, пролетарии, им нечего терять, их огороды-кормильцы смыло. И доводов «у них же пенсия вовремя» тут не надо, пойди проживи на эти деньги.

Фундаментальная течь

Складывается ощущение, что у нас не только компенсации делят абы как. У нас и ущерб, судя по письмам в редакцию, тоже считают, закрыв глаза. Тоже, видимо, по принципу, «меньше пострадавших — меньше денег из казны потратим». Садоводы общества «Подъемник», например, рассказывают, что их затопленные летом территории никакая комиссия не обследовала, лишь приезжал представитель администрации района некто Аникин и за 35 минут успел осмотреть 88 гектаров товарищества. Скорострел просто. В прокуратуре и даже в правительстве края садоводам сочувственно покивали (и только), и порекомендовали идти в суд.

Такая вот помощь от власти, такая вот ликвидация последствий паводка. Эффективный менеджмент по минимизации ущерба. Ну давайте сразу Каракумы нарисуем в пойме Амура и скажем, что воды тут сроду не было? Еще раз. Дачники есть, огороды были, большая вода была, а последствий паводка и пострадавших нет. Кто куда и кого девал? И почему теперь оказались виноватыми старики?

Ирония иронией, вернемся к фактам и фактам безрадостным. Например, когда в крае уже вовсю хозяйничали морозы, выяснилось, что подвалы жилых домов после паводка так никто в порядок и не привёл. Сотни подвалов были затоплены, вода и вонь такая, что медучреждениям приходилось закрываться. Забыли, и, видимо, проехали. Правда, стихия, она же вода в данном случае, напоминает о себе даже в конце зимы (!).

Вновь репортаж «Вестей», теперь уже от 26-го февраля. В Комсомольске в микрорайоне «Западный» два месяца стоит вода в подвалах жилого дома, трубы сгнили. В поселке Хурмули каток образовался из неизвестно откуда взявшейся воды. Но важно не это (хотя и это — тоже). Корреспондент побывав в местах коммунальной безнадеги, констатирует: «Власти расписались в своём бессилии . Единственное, что пока могут предложить жителям, - прочистить проходы к подъездам, посыпать наледь песком. И ждать прихода тепла».

Я, правда, не думаю, что тепло как-то людей выручит, непременно в том же Комсомольске, городе краевых приоритетов и президентского внимания, вылезет очередная неустранимая бяка. Потому что однопартиец нынешнего губернатора Фургала мэр Комсомольска Жорник уже нарисовал будущее. Город находится в «реанимации», констатировал близкий к главе края человек.«У вас есть дети, и они ходят в разрушающиеся школы и детские сады, в учреждения допобразования, которые всем задолжали», - вот что говорил Жорник зимой.

Мало что, думаю, изменилось. Да и желания менять хоть что-то у власти похоже нет, поскольку «выяснение отношений» с пенсионерами растянется как бы не до следующей большой воды. Ну и остальные потерпят, не сахарные же. Не подвал же хабаровского «белого дома» затопило, чего паниковать? А до губернатора и вовсе большая вода не дойдет, на каком он этаже сидит, на 10-м? Ноги в тепле и ладно.

Александр Безденежных