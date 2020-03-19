В Хабаровске отметили Международный день родного языка

Дальневосточная государственная научная библиотека на время чуть ли не стала Вавилоном. И речь идет не о древностях, а о том, что называют вавилонским столпотворением. Так в Хабаровском крае отметили День родного языка. Организовали праздник, помимо библиотеки, региональное правительство и Ассамблея народов Хабаровского края.

В регионе сегодня живут представители 145 национальностей. Конечно, звучали не все языки. Например, мальтийский. Мальтиец-то есть у нас в крае, только беседовать на родном языке просто ему не с кем, один он одинешенек. Да и на его родине уникальный мальтийский язык активно замещается популярным английским.

- Зачем сохранять языки в век глобализации? Живем мы все в России, и, может быть, хватит одного языка - русского?

- Нужно учитывать, что мы живем в многонациональном государстве. Знание языков народов, проживающих в Российской Федерации, это прежде всего означает согласие. То, что мы ценим и уважаем те культуры, которые нас окружают. Я всегда с наслаждением слушаю, когда говорят, например, на белорусском языке. У меня мама и бабушка свободно говорят на нем, я, к сожалению, его не знаю. Прекрасно слышать украинский, киргизский языки. Все языки взаимосвязаны друг с другом. Всегда можно найти что-то общее: похожие слова, похожие корни. Наша главная задача, чтобы это великолепие, это культурное разнообразие сохранить. В этом культурном разнообразии мы сильны, в этом наша уникальность, - считает Александр Ивагин, начальник управления национальной политики главного управления внутренней политики правительства Хабаровского края. – В прошлом году по указу президента России был создан фонд по сохранению и развитию родных языков. На государственном уровне делается много для того, чтобы как можно меньше было умирающих языков. К сожалению, в мире таких языков более трехсот. И в нашем крае есть такие языки. Наша сегодня задача - сохранить то, что есть, и по возможности восстановить утерянное.

Конечно, на празднике в библиотеке в основном звучала русская речь. И книги были большей частью на русском языке. Глобализация по-советски? Может быть. Среди книжной экспозиции – букварь на негидальском - языке почти погибшем. Еще одна жертва в крае – орочский язык. Он тоже почти перестал звучать. Но не все потеряно. Есть технологии, есть уникальный «гнездовой» метод, благодаря которому почти умерший гавайский язык восстановлен до такого уровня, что на нем преподают в одном американском университете. Вы можете себе представить, чтобы, допустим, на нанайском языке преподавали в педагогическом институте Тихоокеанского государственного университета?

- Язык – это достояние не только конкретного народа и Российской Федерации, но и достояние всей мировой цивилизации, - уверена Ирина Тынвина, вице-президент региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края»

- Вы нивхинка?

- Да.

- Я правильно говорю?

- Мне нравится это слово «нивхинка». Так мы говорим в быту. Но если мы возьмем перечень коренных малочисленных народов, то там нет такого слова. Там есть только «нивх».

Нивхи сегодня компактно проживают на севере Хабаровского края и на острове Сахалин. Они пришли на Дальний Восток в Ледниковый период, когда Сахалин был полуостровом. Когда ледниковый период закончился, пролив разъединил нивхов на две группы - материковых и островных.

- Говорят, что на Сахалине идет активное возрождение и нивхской культуры, и языка.

- Американская компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» заключила трехстороннее соглашение с региональным советом уполномоченных представителей коренных народов и правительством Сахалинской области. Благодаря этому сотрудничеству издаются литература, учебные пособия. Национальные коллективы выезжают за пределы области, приезжали и к нам в Хабаровский край на наши фестивали. Благодаря именно этому сотрудничеству Декларация о правах коренных народов была переведена на нивхский язык.

- Некоторые ученые считают, что у амурских и сахалинских нивхов не два разных диалекта, а это два разных, путь и родственных, языка.

- Да. Моя мама рассказывала, что когда амурчане пытались разговаривать с сахалинцами, они друг друга не понимали. Значения слов были разные, даже порой полярные.

- Нивхи – удивительный народ, которому больше 12 тысяч лет. К слову, евреям и армянам, которых считают самыми древними, не более 6 тысяч.

- К нашему народу большой интерес в Японии, там много ученых, изучающих нивхский язык. Как правило, международный язык общения - английский. Оказалось, что японцам проще выразить свою мысль на нивхском языке, нежели на английском.

- Говорят, что на Амуре нивхский язык на грани уничтожения.

- У нас осталось всего две тысячи с небольшим нивхов. Это очень, конечно, мало, а говорящих на родном языке – только из старшего поколения – так вообще единицы. Уже три поколения, которые почти не говорят на нивхском языке.

Когда я была маленькая, в советское время, помню, моя мама встречалась с подругами, и если кто-то начинал говорить на родном языке, все начинали шикать, делали замечание, чтобы говорили только по-русски. Запрещали говорить, люди боялись и в итоге забыли свой родной язык.

В 50-х годах в Николаевском педучилище преподавали нивхский язык наряду с другими языками коренных народов, но уже к 70-му году все запретили. Это страшная трагедия.

Конечно, сегодня проводятся разные мероприятия по продвижению языка. Нивхи живут в Николаевском и Ульчском районах. Мероприятий масса. Издано электронное пособие по изучению нивхского языка, оно есть во всех учебных заведениях тех мест, где компактно проживают нивхи. С одной стороны, вроде бы как людям интересно, а с другой стороны, сами нивхи говорят: « А зачем его изучать? Где на нем говорить? Где он может пригодиться?».

Есть еще одна проблема. У амурских нивхов нет своего песенно-танцевального коллектива. Зато в Николаевске-на-Амуре есть детский нивхский национальный театр. Мы его пестуем. Он выезжал на гастроли и на Сахалин, и в Хабаровск.

Театр для культуры – что строительство для экономики, это драйвер, локомотив. Есть национальный театр – значит со временем и другие жанры подтянутся: и музыка, и танцы, да и родной язык не будет забываться.

В тридцатые годы в национальном селе Найхин был профессиональный нанайский театр. Говорят, что с гастролями объездил весь Амур. Сегодня в этом селе есть фольклорно-этнографический ансамбль «Яло» МАОУ ДО «Центр детского творчества», участник краевых театральных фестивалей.

В рамках празднования Дня родного языка их программа была, пожалуй, одной из самых ярких. Звучали нанайские песни, скороговорки, пословицы, мальчики демонстрировали в играх свою ловкость и силу, а иначе вырастут и не добудут медведя. Тот, кто упустил свою добычу, раньше не считался у нанайцев мужчиной. Это было, конечно, в седой древности, сегодня другие мерила, например, хорошие оценки в школе. В репертуаре ансамбля «Яло» не только песни и скороговорки, но и сценки на родном языке.

- У вас в селе дети знают родной язык?

- Если честно, то многие дети не хотят знать язык. Трудно это для них. Те, кто занимается у меня, им нанайский язык нравится. Многое, конечно, сегодня утеряно. Даже я своих родных детей не научила говорить на родном языке. Мой муж хоть и нанаец, был воспитан в семье интеллигентов, там говорили только по-русски. Только когда я приходила к своим родителям, там говорила по-нанайски, - рассказала Элла Киле, руководитель коллектива.

- В любом же случае хоть иногда звучит нанайская речь в Найхине?

- Да, изредка.

- А ругаются по-нанайски или по-русски?

- По-нанайски ни разу не слышала, чтоб ругались. У нас не принято. Много у нас утеряно, нужно восстанавливать.

В каждом закутке библиотеки – свое действо. Там – мастер-класс по изготовлению сувениров из бересты, здесь - из тряпочек и ниточек мотание берегинь – славянских куколок, рядом рукодельницы с вышивкой из краевой общественной организации «Союз мусульманок». Для любителей поэзии - «Джалиловские чтения», посвященные творчеству татарского писателя-антифашиста Мусы Джалиля. На первом этаже - место для национальных игр. За столиком с костями красавица-бурятка в национальном костюме. Соелма Норполова шесть лет живет в Хабаровске.

- Нам очень нравится город, люди, которые здесь живут. Хабаровск очень красивый. По Бурятии очень скучаем, раз в год ездим на родину.

- Что бы привезли из Бурятии, чего в Хабаровске не хватает?

- У бурят принято очень почитать старших, людей преклонного возраста, родителей в первую очередь. Часто мы замечаем, что здесь должного уважения нет.

- А буузы как готовят в Хабаровске?

- Если мясо из Бурятии - это отличные буузы. А если из местного мяса, то не получается нужного вкуса.

- Что это за игра? Чьи это кости?

- Это национальная игра, называется «Шагай Наадан». Кости – бараньи. Шагай - баранья лодыжка. Кости передаются из поколения в поколение. Родители стараются обучать своих детей. Игра заключается в том, что нужно собрать стадо. Выигрывает тот, кто больше соберет животных. Бросили, и может выпасть пять позиций, каждая обозначает свое животное - барана, корову, лошадь, верблюда, козла.

- Если женщина играет с мужчиной, наверняка у него выпадает чаще всего позиция «козел»?

- Не-е-т, не скажу, конечно, - Соелма засмеялась.

- Бурятские женщины часто жалуются на своих мужчин?

- У нас не принято. Это наряду с почитанием старших, уважительное отношение и к своим мужьям.

- С каким животным в хорошем смысле сравнивают мужчину у бурятов? Сильный как…

- Тигр, наверное…

Не передаются традиции из поколения в поколение, умирает язык – умирает народ. Наверное, планета не сходит от этого с орбиты или Луна не падает на Землю, но все равно что-то меняется, мир теряет краски, становится будничнее, серее, мы все от этого становимся беднее. Не зря в последнее время ширится протест против глобализации, все чаще люди задаются вопросом «Чьих вы будете?». Как следствие, например, в Великобритании восстановили корнский язык - прямого потомка древнего бриттского языка. Он считался мертвым с середины XIX века. Сегодня более двух тысяч британцев владеют этим языком.

- Родной язык – это самое святое. Это язык матери. Забываешь родной язык - предаешь мать, - убеждена Мохтовби Гафурова председатель краевой общественной организации «Таджики Дальнего Востока». - Мы воспитываем своих детей так, чтобы они знали и таджикский язык, и русский. Два языка - две традиции.

- Учат ли в Хабаровске таджикские дети родной язык?

- Я выиграла губернаторский грант и открыла школу для обучения русскому языку детей мигрантов и переселенцев, а для маленьких хабаровчан - таджикскому языку. 28 февраля у нас первый выпуск.

Не так все и плохо. Звучат в Хабаровском крае языки больших и малых народов, пусть пока не во весь голос, но все впереди. Главное - люди интересуются. В межнациональном культурном центре «Ариран» курсы корейского языка популярны и среди русских. Россиянки с удовольствием примеряют корейские национальные одежды и даже поют на корейском. Что? Конечно же, «Ариран» - песню, включенную ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.

Праздник получился по-человечески теплым, разнообразным. Главное, что много было детей и им было интересно. Звучала и бурятская речь, и армянская. Были и те, кто интересуется языками народов России. О своей культуре рассказывали представители коряков и эвенки.

Пофантазируем? А вдруг библиотеки по-настоящему станут мультиязыковыми? Вдруг люди, проживающие в Хабаровском крае, по доброй воле станут изучать в Нанайском районе - нанайский язык, в Ульчском - ульчский, в Охотском – эвенский, В Николаевском – нивхский, в Аяно-Майском - эвенкийский, оживут орочский и негидальский языки. Вдруг приветствовать в самолетах, прибывающих в хабаровский аэропорт, помимо русского и английского будут и по-нанайски: «Бачигоапу, андана!».

Может быть, тогда до нас дойдет, насколько мы богаты, насколько фантастически интересен Хабаровский край. Может быть, тогда станут и меньше уезжать. Как же можно поменять такую красоту, таких потрясающих соседей на какие-то краснодарские яблоки?

Юрий Рязинкин





Международный день родного языка учреждён решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается 21 февраля с 2000 года ежегодно с целью защиты языкового и культурного многообразия. Дата совпадает с Днём движения за бенгальский язык, который отмечается в Бангладеш как день памяти о кровавых событиях 1952 года — день, когда пакистанская полиция расправилась со сторонниками признания бенгальского языка в качестве официального языка в восточном Пакистане (Бангладеш с 1971 года).