Хабаровчане рассказали, как не погибнуть в собственном доме

Восемь способов умереть, не покидая стен родной «крепости»

Улица Знаменщикова, дом номер 39. Барак 1938 года постройки. В одной из квартир на втором этаже из потолка возле люстры выпирает несущий брус. Выпуклость с каждым годом становится все отчетливее. По бокам идут трещины. Ранее туда сыпался с чердака разный мусор, но щели удалось зашпатлевать.

Итак, способ первый: рано или поздно брус окончательно продавит потолок и конструкция рухнет на головы жителей. Крыша постоянно протекает. Сначала отремонтировали одну ее часть. Влажная напасть исчезла. Затем исправили другую часть кровли. Опять стало течь, правда, в другом месте.

Отсюда следует способ второй: летом все затопит. Барак превратится в столь ожидаемый хабаровчанами аквапарк. Правда, с крайне экстремальными условиями. И детишек туда лучше не водить.

Пролом, огонь и плесень

Житель дома №39 по улице Знаменщикова Андрей Ягжин боится покупать мебель. Это отнюдь не «маркет-фобия», а вполне себе осознанное опасение не создавать лишнюю тяжесть. Из-за прогнивших перекрытий пол на втором этаже ходит ходуном. Уже наметился ощутимый уклон в сторону одной из стен.

«Каждый год пол становится все ниже и ниже, - говорит Ягжин. – Стена капитальная гниет, оседает, балки гниют. Мы боимся, что в один прекрасный момент просто провалимся к соседям на первый этаж».

Вот и третий способ! Стоите на кухне, готовите борщ. Вдруг потолок с треском разламывается, вам на голову падает телевизор, стол, ванна, люди…

В подъезде, возле электрощитка, какая-то жуткая мешанина из кабелей, проводов и реле. Металлическая коробка и часть стены закопчены. Оказывается, проводка здесь вспыхивает с пугающей периодичностью. Жители уже досконально знают алгоритм своих действий.

Как только вырубается свет, они мгновенно хватают специально купленный для таких случаев углекислотный огнетушитель и выскакивают в коридор. Если пожар – тушат. Если просто искрит, звонят электрику. «Пыхало» уже раза четыре. Повезло, что все в этот момент были дома. На пятый может не повезти. Вот и очередной способ умереть в собственном доме…

На стенах подъезда плесень. Оно и немудрено – барак ведь во время дождя постоянно заливает. Повышенная влажность, гниль, слабая вентиляция и прочие факторы лишь способствуют распространению мицелия. Хорошо, что плесень не нападает на людей, как в некоторых дешевых ужастиках! Поэтому мы ожидаемо не заносим ее в наш «убойный» список. Тем более что кандидатов туда и так хватает.

Эшафот для травмпункта

Возле дома - скопище грязи. Местные рассказывают: когда стояли контейнеры, помои вывозились раз в одну-две недели. Сейчас баков нет (лишь деревянный короб), мусора накопилось много. Возможно, раз в полгода сюда-таки будет заезжать специальная машина, чтобы забрать отбросы. Свалка несколько раз горела. Иногда хлам пересыпают хлоркой. От подобной «дезинфекции» уже травились люди.

Вот вам пятый и шестой способы. Не подожжет барак поврежденная проводка – значит, подожжет подхваченный ветром кусок пылающей ветоши. Не устраивает такая смерть? Есть альтернатива подышать возле помойки и наглотаться химической гадости.

Крыльцо второго подъезда представляет собой пыточную машину. Земля там идет под уклон, до нее несколько десятков сантиметров высоты. Ступенек нет. Их роль играют обычные кирпичи.

«Я выносил ведра на свалку, - рассказывает Андрей Ягжин. – Неосторожно наступил на кирпич, нога подвернулась, и я улетел прямо на асфальт. В результате получил перелом голени. Лучше бы старое крыльцо не трогали! Оно хоть и подгнивало, но мы его время от времени досками «набивали». А тут сделали эшафот для травмпункта!»

Когда я по тому же пути шагнул на кирпичи, а следом на асфальт, у меня что-то хрустнуло в колене. А я ведь здоровый молодой человек! Как по такому «эшафоту» теперь спускается Андрей Ягжин, с его гипсом на всю ногу и тростью, для меня остается загадкой. Седьмой способ: чуть-чуть не туда ступил, чуть-чуть повернулся в полете – и головой о твердое покрытие! Быстрая, но обидная смерть…

Позади дома №39 стоят пять тополей. Они наклонены в сторону барака. Деревья иногда имеют свойство ломаться (и такое в этом районе происходило не раз). Если хоть один источник надоедливого пуха упадет на дом, тот разрушится до фундамента.

«При сильном ветре мы настороже. У нас заранее приготовлены документы. Когда тополя скрипят от ветра, я смотрю в это время из окна и думаю: переживем мы этот день или нет?»

Пожалуй, самая романтическая смерть – погибнуть под сенью величественного дерева. Но вряд ли это утешит жителей дома. Все-таки это «их крепость» и так далее. А тут получается, что «цитадель» не может защитить своих обитателей даже от банальных вещей.

В осаде

Дом №39 по улице Знаменщикова еще в 2017 году признали аварийным. Есть соответствующее решение соответствующей комиссии. В документе сказано, что только крыша и лестницы носят ограничено-работоспособный характер. Все остальное: фундамент, стены, перекрытия, системы внутреннего электроснабжения либо «аварийное», либо «неудовлетворительное». Жители ждут расселения. В течение нескольких лет им должны предоставить другое жилье.

Вот только когда именно это случится, неизвестно. Управляет домом муниципальное предприятие УО «МКД». Люди неоднократно обращались в эту организацию с просьбой хотя бы спилить тополя. Однако никакой реакции не последовало.

Поэтому мы просим чиновников разобраться в данном вопросе. Если нет возможности как можно раньше переселить людей из опасного строения, то пусть хотя бы устранят часть тех опасных факторов, которые мы перечислили в списке «как погибнуть в собственном доме».

Андрей Канев