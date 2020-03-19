Хабаровчанин Дмитрий Штарев стал одним из победителей "Лидеров России" в специализации "Наука"

Объявлены имена 30 победителей специализации «Наука» конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В числе победителей хабаровчанин, старший научный сотрудник Института тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН, кандидат физико-математических наук Дмитрий Штарев.

Специализация «Наука» стала одним из трех дополнительных профильных треков конкурса «Лидеры России» в 2020 году. Ее цель - сформировать сообщество лидеров научно-технологического развития страны. В полуфинале приняли участие 214 конкурсантов из 52 регионов России, в том числе шесть представителей Дальнего Востока.

Оценочные мероприятия состоялись 16-17 марта в Москве в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС».

Все 30 победителей специализации получат наставников из числа авторитетных представителей научного сообщества, а 10 из них продолжат борьбу в суперфинале конкурса «Лидеры России».



