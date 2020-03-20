В Хабаровске впервые отметили бурятский Новый год

Что-что, а буузы, или по-старому «позы», равнодушными не оставят. Вроде и особой хитрости нет, все просто – фарш да тесто, вроде пельменей, а откусишь кусочек, хлебнешь бульона, и славно на душе делается от этой вкусной простоты, и уютно.

В этой кухне кочевников есть искренняя основательность, немного застенчивости, почти детская добросердечность и чуть-чуть лукавства. Как-то и не верится, что их далекие предки во главе с Чингисханом завоевали половину континента.

Совсем недавно в Хабаровском крае появилось бурятское землячество «Тоонто», а уже активисты организовали и провели традиционный бурятский Новый год Сагаалган.

- В Хабаровске нас около тысячи человек, а в Хабаровском крае еще больше – учителей и врачей, приехавших по программе переселения. Нас, бурятов, достаточно много, - рассказала председатель бурятского землячества «Тоонто».

- Хорошо живется бурятам в Хабаровском крае?

- Нормально живется. Все-таки в Хабаровском крае лучше ситуация, чем в Забайкальском и в Бурятии, поэтому сюда и идет отток кадров из Забайкалья.

- Какие у бурят основные черты характера?

- Добродушие, скромность, открытость.

- А воинственность?

- Это у нас в крови. Мы же потомки Чингисхана.

- Без бурятского мяса скучно в Хабаровске?

- Да. Мы здесь тоскуем по байкальской воде, по мясу. Буряты - мясоедский народ. Мы специально везем в Хабаровск из Забайкалья говядину, баранину и едим всю зиму. Местное мясо мы практически не покупаем.

- По-бурятски говорите?

- Конечно, разговариваем дома. Пока у нас здесь нет школ бурятского языка. Наша организация еще молодая, мы зарегистрировались в прошлом году. Думаю, что такой проект в будущем обязательно будет. Праздник Сагаалган – тоже один из этапов нашего развития.

В краевом Дворце дружбы «Русь» собрались помимо бурятов и представители всех национальных организаций, входящих в Ассамблею народов Хабаровского края. Есть такая традиция в регионе - отмечать сообща национальные праздники, тем более этот бурятский праздник – особый. Это восточный Новый год. 12-летний цикл закончился годом Свиньи, новый цикл начался с года Крысы. А 21 марта мусульманские народы будут отмечать свой новый год – Навруз, а после и до нанайского Нового года в день летнего солнцестояния рукой подать.

Главное - это правильно проводить и встретить, постараться соблюсти все ритуалы. Накануне Нового года буряты обтирают свое тело кусочками теста. Сначала катают его по лбу, собирая на него дурные мысли, затем вокруг рта – собирая дурные слова, по груди – очищая душу, потом в ладошках – как бы наматывая на тесто неблаговидные деяния. Затем из этого теста лепят человечка – табалан и относят в дацан, где все эти бурятские «человечки» сгорают в костре, освященном ламами.

Это не просто Новый год, это праздник очищения, и не только символического, это праздник чистоты. В преддверии Нового года даже не забывают о животных. Мужчины расчесывают гривы коням, готовят новые сбрую и седло, обновляют ошейники и привязи собак.

Конечно, не было ритуального костра во Дворце дружбы «Русь», просто был праздник – с концертом, выставкой декоративно-прикладного искусства, с национальными играми - «Шагай наадан» и мужской забавы «Хээр шаалган» (разбивание ладонью коровьей хребтовой кости).

Наблюдая за тем, как хабаровские батыры ладонями крушили хребты, почему-то думалось о воинственных кочевниках, о великой степи и коннице, и понятен был ужас мирных земледельцев от конского топота.

Кстати, как считают буряты, в хребтовой кости живет душа животного. Когда человек ломает ее, душа находит свое следующее перерождение, а тот, кто это сделал, считается совершившим благодеяние.

Рядом с соревнующимися – выставка декоративно-прикладного творчества и книг на бурятском языке, чуть поодаль – макет юрты.

- Мои предки жили в глухой тайге. Но буряты считали деревья священными, и их запрещено было рубить. Поэтому строили жилье из войлока и ивовых прутьев, - рассказал Дугарджаб Гармаев, простой бурятский парень с четками в руках. Четки из 108 бусин – это священное для буддистов число. В Хабаровске Дугарджаб полгода. – Купол юрты напоминает небесный свод, посредине – отверстие для выхода дыма из очага, а от него прутья, словно солнечные лучи. Ивовый каркас покрывали войлоком.

- На какое количество человек предназначена юрта?

- Бывало и 120 человек в юрте легко помещалось. Семьи были большие - и 15 детей, и больше.

- Там же ни перегородок, ни укромных уголков. Где же детей делали-то?

- Все время на природе, все время на свежем воздухе. Что касается юрты, то очень комфортное и удобное жилье. Зимой тепло, летом прохладно. Разбирается за 45 минут. Собирается юрта за два часа только детьми и женщинами. Бурят в 14 лет уже мужчина. У нас более ответственные дела. Это защита, охота, добыча. Враги напали, а мужик не будет же стоять – юрту разбирать. Он будет скакать на лошади, убивать врагов.

Особое место на празднике – фотозона, а точнее, выставка народных нарядов. Здесь можно было не только примерить костюм, но еще и сфотографироваться в нем на память.

- Буряты – народ кочевой, и это отразилось на костюме. Главное, что он удобен для верховой езды. Народный костюм называется дэгэл. В чем особенность? Первая пуговица обязательно у ворота. Вторая пуговица на плече. Третья – под мышкой. Четвертая – в районе талии, - рассказала Чимита Циренова.

Считалось, что верхние пуговицы приносят счастье, во время молитвы специально их крутили, чтобы божественная благодать проникла в человека. Средние пуговицы означали достоинство и честь, нижние символизировали достаток и богатство.

Халат мужчин украшал энгер (четырехугольный борт), который имеет очень символическое значение. Он состоял из цветных полос.

- Верхняя синяя полоса означает вечно синее небо. Вторая полоса – черная. Это земля. Третья – красная, она должна идти до пола. Это символ огня, символ жизненной энергии.

- То есть буряты - люди, которые крепко стоят на земле и смотрят в небо, и они всегда энергичны?

- Да. И еще про шапку. Черный край у головного национального убора - тоже символ земли. Синяя часть - небо. Обратите внимание на швы. Это одежда хоринских бурят, а у них одиннадцать родов. Здесь одиннадцать швов. Венчает шапку серебряный наконечник – символ Луны и Улаан залаа, или красная кисть, состоящая из 108 нитей, символизирующих солнечные лучи.

У бурятской обуви изогнуты носы. Это специально для того, чтобы не топтать лишний раз землю. Буряты всегда относились к земле с уважением, потому что земля кормила, земля поила.

- Носят ли буряты свои национальные костюмы?

- В советское время национальная одежда была под запретом, но люди все равно старались хранить ее, надевать хотя бы тайком на национальные праздники в семейном кругу. Все ведь зависит от семьи. Когда были молодыми, мы сначала это не понимали, а потом со временем дошла до нас ценность национальной одежды.

Сагаалган в переводе означает «белый месяц». Это для буддистов время чтения молитв и священных книг. Это и встреча гостей, народные гуляния, ярмарки и соревнования, обильные угощения национальными блюдами. Чем больше на столе еды белого цвета, тем успешнее окажется предстоящий год. А какой праздничный стол без бууз?

Праздник получился знатным. На сцене «Руси» выступили творческие коллективы и солисты бурятского землячества «Тоонто» и артист агинского театра «ДалиТЭ» Солбон Элбэгтуев из Читы.

Закончилось все массовым ёхором – бурятским хороводом, объединившим и простых зрителей, и высоких гостей, и бурят, и представителей других национальностей, живущих в Хабаровском крае, а их 145. Хоровод, объединяющий людей во благо мира, во благо совместного счастья, во благо добрососедства.

Юрий Вязанкин