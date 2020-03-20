Хабаровчане могут узнать о графике работы учреждений образования, позвонив на «горячую линию»





С 19 марта начала работу "Горячая линия" для мониторинга ситуации и принятия экстренных мер, связанных с распространением вируса COVID-19, - сообщает администрация города Хабаровска

График работы: в будние дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00. до 18.00. на вопросы горожан ответят специалисты управления образования: о работе дошкольных учреждений – Карманова Наталья Викторовна, тел. 55-68-19; о работе общеобразовательных учреждений – Рыжкин Никита Юрьевич, тел. 55-68-03; о работе учреждений дополнительного образования – Воронина Ирина Владиславовна, тел. 55-68-12.