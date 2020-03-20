В результате чужого конфликта житель Нанайского района потерял миллион

Житель села Иннокентьевка Нанайского района лишился имущества на миллион рублей из-за ссоры сторожа с бывшим уголовником.

Потерпевший обратился в дежурную часть отдела МВД России по Нанайскому району с сообщением о поджоге принадлежащего ему имущества. Ущерб, со слов пострадавшего, превысил один миллион рублей, - сообщила Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили, что в одном из дворов на улице Жданова, неизвестный поджег жилой вагончик. Огнем были уничтожены контейнер с деревянной пристройкой, моторная лодка с подвесным лодочным мотором и заводская телега для её транспортировки.

Стражи правопорядка из ОМВД России по Нанайскому району задержали 43-летнего ранее судимого местного жителя.

Установлено, что подозреваемый являлся давним приятелем сторожа, который охранял имущество потерпевшего. Между мужчинами произошел конфликт, после которого злоумышленник решил уничтожить чужое имущество.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В соответствии с действующим законодательством, максимальная санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Фото:27.мвд.рф