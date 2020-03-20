Мэр Хабаровска предложил депутатам объединить усилия по решению проблемы с аварийным жильем

На митинге, прошедшем в Хабаровске 15 марта, депутаты Хабаровскогой городской думы решили оказать содействие в поиске инвесторов и земельных участков для расселения жилых домов по проспекту 60-летия Октября и строительства новых домов.

Сергей Кравчук обратился к председателю городской Думы Михаилу Сидорову и городским депутатам с просьбой предоставить предложения по поиску инвесторов, а также проработать вопрос с фракцией ЛДПР в Законодательной думе Хабаровского края о необходимости увеличения для города доли финансирования из краевого бюджета на 500 миллионов рублей, что позволит расселить более 300 жителей из 16 аварийных домов, - сообщила пресс-служба администрации города Хабаровска.

Сегодня в Хабаровске более 700 ветхих домов, 230 из них официально признаны аварийными. Для расселения их всех, потребуется более 18 миллиардов рублей (городской бюджет – более 15 миллиардов). А для того чтобы единовременно расселить жителей домов по проспекту – необходимо 1,8 миллиарда рублей.

В рамках программы на проспекте 60-летия Октября под снос пойдут 4 жилых дома, 2 из которых уже в этом году. А в целом по городу в прошлом году было расселено 8 домов, в текущем – в новые квартиры планируется переселить жителей 11 домов.