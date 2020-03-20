Фонд социального страхования выдаст больничные дистанционно

Оформить больничный после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, дистанционно предлагает жителям Хабаровского края Фонд социального страхования.

Для этого нужно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото документов, подтверждающих выезд. Заявление на оформление больничного можно подать как на себя, так и на членов семьи. Новый порядок начнет действовать с 20 марта.

Карантинный больничный оплатят частями. Вопреки стандартной практике, когда гражданин получает оплату после закрытия больничного, первая выплата поступит после 5 рабочих дней нахождения на больничном, а вторая – после закрытия листка нетрудоспособности.

- Впервые реализована возможность получить больничный дистанционно. Минтруд совместно с Фондом социального страхования запускает механизм, который даст находящимся на карантине гражданам возможность удобно оформить больничный, а тем, кто посещает медицинские учреждения, – избежать контактов с потенциальными носителями вируса, – отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Новый порядок удобнее и для работодателя. Больничный лист по карантину сразу будет оплачиваться из средств Фонда социального страхования, то есть предприятию не придется даже на короткое время отвлекать собственные оборотные средства.

Напомним, электронный листок нетрудоспособности имеет такую же юридическую силу и функции, что и бумажный аналог.

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