Не «свиноватый» я: Хабаровчане без стыда загрязняют питомник имени Лукашова

Люди загрязняют питомник имени Лукашова бытовым и строительным мусором. И наверняка обидятся, если их назвать чушками.

Активисты Общероссийского народного фронта организовали сбор и вывоз мусора с особо охраняемой природной территории краевого значения – питомника имени Лукашова. Ранее парк был широко известен произрастающими в его границах плодовыми деревьями и растениями, не типичными для городской застройки. Однако некоторые граждане считают, что данный сад теперь является аналогом свалки. Потому и свозят туда отходы.

На субботник собралось около тридцати человек. Помимо активистов ОНФ в их числе были волонтеры и местные жители. Кстати, именно последние сообщили общественникам о загрязняющей деятельности «свиноватых» сограждан.

«Администрация Железнодорожного района периодически в рамках санитарных субботников убирает территорию, но этого не хватает, - сообщил Михаил Шереметьев, модератор тематической площадки «Экология» в Хабаровском крае. – Сегодня мы собрали около пятнадцати кубических метров мусора. Администрация района предоставила нам технику. Мусор будет вывезен на санкционированный полигон и там должным образом утилизирован».

Любопытно, что бытовых отходов в питомнике не так уж и много. Хлам в основном мебельно-отделочный – со строек и ремонтов.

«Этот мусор никто не убирает годами, - рассказывает местный житель-доброволец Александр Мельников. – Приходишь сюда как на помойку. Это очень печальное зрелище. Люди приезжают отдыхать в питомник и мало того что не убирают мусор – они его здесь еще и складируют».

Возмущенный поведением свиней (людьми их назвать язык не поворачивается), Александр воспользовался приложением ОНФ «Карта свалок». После чего с ним связались «фронтовики» и согласовали дату проведения экологического субботника.

Андрей Канев