Хабаровские гимнастки празднуют победу дома и в Московской области

В Хабаровске завершился Кубок Федерации художественной гимнастики Хабаровского края. Для гимнасток этот турнир стал этапом подготовки и отбора на второй этап спартакиады учащихся России. В соревнованиях приняли участие 140 спортсменок из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

По программе мастеров спорта первое и второе место завоевали воспитанницы хабаровской спортивной школы «Олимпия» - Ирина Ли и Ева Бовсуновская, третье место у комсомольчанки Светланы Колчиной.

Среди кандидатов в мастера спорта первенствовали также хозяйки ковра. Вероника Забродина выиграла золотую медаль, Александра Чен – серебряную, бронза – у комсомольчанки Полины Колпащиковой.

В соревнованиях перворазрядниц победила хабаровчанка Ирина Гуськова, второй стала Евгения Колчина из города Юности и третьей – Полина Муратова.

В групповых упражнениях лучшими стали команды «Олимпия», «Отрада» и «Лучики».

- Все, кто заняли первые места, заметно выделялись. Девочки выросли в мастерстве, усложнили программы и технических ошибок у них было мало. Они выступали очень уверенно. Приятно смотреть, когда по-настоящему трудные элементы выполняются легко и на высоком уровне. Подросли команды и в групповых упражнениях. Были небольшие помарки. Но в основном на сложных элементах, которые только вставили в программы. Поэтому я очень довольна выступлениями наши гимнасток, - рассказала Ольга Борзова, директор СШ «Олимпия», президент федерации художественной гимнастики Хабаровского края.

В состав команды по индивидуальной программе на второй этап спартакиады учащихся России, который состоится в Якутске, вошли: Ирина Гуськова, Евгения Колчина, Полина Муратова, Вероника Гнездилова и Александра Белякова. А также команда «Лучики» по групповым упражнениям. Сроки проведения соревнований будут объявлены позже.

Хабаровские гимнастки успешно показали себя и на открытом турнире Московской области за призы Заслуженного тренера России А.В. Дьяченко «Живу спортом». Елизавета Пушкарева стала победительницей среди гимнасток 2014 года рождения. По программе мастеров спорта Алина Дмитриева завоевала бронзовую медаль. Также в пятерку сильнейших в своих возрастных категориях вошли: Виктория Ляскина, Милана Гладун, Ульяна Шуть. И шестой результат показала Милана Сибилева.