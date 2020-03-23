Хабаровские газовики предпринимают максимальные усилия для профилактики коронавируса

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» порекомендовал своим абонентам минимизировать визиты в абонентские службы и использовать дистанционные сервисы.

Большую часть вопросов, связанных с поставкой газа, техническим обслуживанием и ремонтом газового оборудования, а также вопросов, связанных с газификацией, можно решить удаленно, без посещения офисов, - сообщает пресс-служба компании.

Заявки на газификацию, ремонт и техническое обслуживание газового оборудования, установку или замену газовых счетчиков можно подать по ссылке gazdv.ru/mounting или направить письмо по электронной почте.

Вся контактная информация с указанием телефонов и адресов электронной почты опубликована в специальном разделе на сайте организации gazdv.ru/tsentr-okazaniya-uslug/

Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Георгий Шперлинг подчеркнул, что компания работает в штатном режиме, а специалисты готовы оказать любую консультацию, организовать решение вопросов, связанных с газификацией, ремонтом, заменой и техническим обслуживанием газового оборудования.

- Офис газораспределительной компании работает по обычному графику с соблюдением необходимых мер предосторожности. Все наши сотрудники прошли инструктаж о неукоснительном выполнении санитарных норм и правил, направленных на профилактику коронавирусной инфекции. Тем не менее, учитывая сложившуюся ситуацию, мы предлагаем потребителям, по возможности, решать вопросы дистанционно, общаясь со специалистами по электронной почте или по телефону», - сообщил Георгий Шперлинг.