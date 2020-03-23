Коренные жители Хабаровского края просят оградить их от чиновнического произвола

Представители коренных малочисленных народов севера Хабаровского края пожаловались губернатору на ущемлении их конституционных прав и законных интересов. Более 200 человек подписались под обращением к Сергею Фургалу, - сообщает сетевое издание PROkhab

https://prokhab.ru/news/society/v-khabarovskom-kraje-narushajutsa-konstitucionnyje-prava-kmns-9051.html

Жители севера края многократно обращались в краевое министерство природных ресурсов, комитет охотничьего хозяйства, КГКУ «Служба охраны животного мира» за помощью в восстановлении их законных прав в сфере традиционной охоты в угодьях края, но в ответ получали ничем не мотивированный отказ и отписки.

Народный гнев вызван системой распределения добычи охотничьих ресурсов. Лимиты были утверждены губернатором прошлым летом. Коренным народам из этих самых лимитов выделяют лишь небольшой процент. Однако отчеты структурных подразделений краевого правительства свидетельствуют о ежегодном увеличении охотничьих ресурсов для личного потребления КМНС.

В этом сезоне охотники квоты не освоили, а многие и вовсе не вышли на промысел, опасаясь миллионных штрафов и конфискации имущества. Охотники сообщают, что государственные инспекторы КГКУ «Служба охраны животного мира» оказывают на них моральное и психологическое давление и даже угрожают уголовной ответственностью за традиционную охоту без лицензий и путевок.

Федеральное законодательство позволяет охотникам из числа КМНС осуществлять традиционный промысел без лицензий и путевок, с условием, что в охотничьих удостоверениях должны быть внесены специальные отметки. Краевые власти отказываются проставлять данные отметки по надуманным, по мнению коренных народов, причинам. В результате, охотничий сезон срывается. В этом авторы обращения винят региональное министерство природных ресурсов, комитет охотничьего хозяйства и уже упомянутое КГКУ. Эти структуры называют недействительными ими же согласованные и выданные списки квот.

- Социальная программа по обеспечению продукцией охоты социально незащищенных групп населения, предложенная нам министерством природных ресурсов края, сорвана, - утверждают КМНС. - Малоимущие граждане, инвалиды, семьи с несовершеннолетними детьми и неполные семьи, пенсионеры из числа КМНС не получили для пропитания мясо диких животных в 2019 и в 2020 годах.

Инициаторы обращения также жалуются и на сокращение территорий традиционного природопользования. Несколько лет назад постановлением главы региона в 14 районах края фактически незаконно изъяли земельные участки из особо охраняемых территорий традиционного природопользования. Эти решения были приняты без каких-либо обсуждений, даже уведомления уполномоченных представителей КМНС в Хабаровском крае. Скорее всего, уведомить жителей чиновники не удосужились, понимая, что идут на прямое нарушение конституционных прав малочисленных народов (ст.3,17,19 и 69 Конституции РФ).

- У нас отбирали земли, на которых охотились наши предки, - говорится в жалобе. - Мы не берем от природы больше, чем надо для обеспечения своей семьи, потому что это наша родная земля, из года в год мы приводим сюда наших детей для передачи им навыков традиционных промыслов КМНС. Охота, рыбалка, сбор дикоросов - это не только единственный и законный источник нашего существования, а сама наша жизнь.

Коренные народы пытались оформить земли в родовые угодья, взять в аренду, но слышали лишь отказы.

- Как издевательство над нами, звучат слова представителя министерства природных ресурсов края о том, что сокращение размеров наших территорий традиционного природопользования, а во многих случаях - их полная ликвидация, делается для нашего блага. Мол, эти действия должны стимулировать нас на оформление бесплатного дальневосточного гектара, - убеждены представители КМНС. - Мы малочисленные народы. И даже если каждый из нас оформит гектар, суммарно выйдет менее 22 тысяч 861 гектара. А у нас отобрали около 15 миллионов гектаров площади. Объясните, как на одном или десяти, или даже ста гектарах можно вести традиционный промысел и традиционное хозяйствование, если для продуктивной охоты необходима площадь не менее тридцати тысяч гектаров тайги, включая кормовые базы и зоны расплода, на которых недопустима никакая охота. Ликвидируя территории традиционного природопользования нас - жителей тайги - загоняют в резервации, находящиеся вблизи населенных пунктов. Полет пули из охотничьего оружия составляет пять километров, а нам предлагают вести традиционную охоту на участке 100 на 100 метров. На нем мы не сможем даже табор разместить, не говоря уже о сборе дикоросов.

- Сегодня надо говорить о возможном сговоре и личной заинтересованности руководства структурных подразделений правительства Хабаровского края, направленных на нарушение прав КМНС при традиционном природопользовании, коррупционной составляющей и лоббировании интересов охотников, не относящихся к КМНС, - уверены авторы жалобы. - Нарушая наши конституционные права, министерство природных ресурсов края уничтожает не только традиционный образ жизни КМНС, но и нас самих. Возможно, уже сегодня можно ставить вопрос о геноциде КМНС в Хабаровском крае, который происходит на фоне подписания международных договоров, издания федеральных законов, охраняющих права КМНС и их традиционный образ жизни.

Обращаясь к губернатору края Сергею Фургалу, авторы коллективной жалобы просят обязать чиновников региона соблюдать Конституцию РФ, федеральное и краевое законодательство, защитить право на приоритетное пользование животным миром в охотугодьях края. Коренные народы также предлагают восстановить ликвидированные и сокращенные территории традиционного природопользования до прежних границ, закрепить за ними особый охранный статус.

По мнению авторов письма, губернатору следует пересмотреть кадровую политику в ряде структурных подразделений правительства края и его подведомственных учреждений.

- Привлекать на работу необходимо специалистов с профильным образованием, в том числе - из числа КМНС, а не только отставных пенсионеров, бывших сотрудников органов внутренних дел, - считают авторы письма, - в этом мы также видим причину наших бед.

- Оградите нас от произвола чиновников, - призывают губернатора представители КМНС.