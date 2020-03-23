Дачная жизнь: Итальянская лапша на ослиные уши

Красивая картинка, веселое название, знакомый сорт, полюбившийся гибрид… Как мы выбираем семена?

В магазине дачных товаров слышу такой диалог:

- Мне, пожалуйста, дайте «ослиные уши». В прошлом году сажала, очень понравились.

- А «итальянскую пасту» пробовали? Возьмите, интересный сорт.

Это они о чем? Оказывается, о томатах. Подхожу к витрине с семенами помидоров и понимаю, что сориентироваться в этом разнообразии просто немыслимо. Вот что бы сделала я, будь больше времени для выбора? Соотносила бы в первую очередь реальность с «техзаданием». Для чего нужен тот или иной овощ: для ранних салатиков или для заготовок на зиму? Подойдут ли ему мои условия? Ну, а потом можно и экспериментировать.

В качестве эксперимента этого года продавец предложила мне семена гибридов. С гибридами овощей ранее дел не имела. А чем они лучше? А чем хуже?

Сорт - культура, которая была отобрана в результате длительной селекции. Сортовые семена дают хороший результат по всхожести и плодоношению. Поэтому можно надеяться на то, что урожай получится.

Семена любых сортов можно выращивать самостоятельно. Каждый год растения будут показывать те же качества.

Гибрид - результат скрещивания нескольких сортов. У него высокие товарные и вкусовые качества, хорошая устойчивость к вредителям и болезням, обильный урожай. Но семена гибридов теряют способность к воспроизводству качеств, поэтому сохранять их на следующий год не имеет смысла. Понравился? Снова придется идти в магазин. Если на пачке рядом с названием значится “F1”, вы держите в руках то, что нужно: гибрид первого поколения. Но гибридные растения можно размножать вегетативно. В этом случае потомство сохраняет признаки родителей.

К плюсам сортов можно отнести и то, что они лучше переносят неблагоприятные погодные условия, менее требовательны к уходу, могут произрастать на разных почвах.

К плюсам гибридов – стандартные размеры плодов и самоопыляемость, а это значит, что их можно выращивать в условиях закрытых теплиц и парников.

Но там, где есть плюс, всегда будет и минус.

Минусы сортовых растений. Во-первых, они требуют опыления насекомыми, поэтому малопригодны для выращивания в закрытых помещениях. Во-вторых, способны скрещиваться с другими растениями, поэтому семена постепенно могут потерять свои качества. В-третьих, стабильность урожая будет зависеть от множества факторов. В-четвертых, вместе с семенами будут передаваться вирусные и грибковые болезни растений. И да, сортовые огурцы, бывает, горчат.

Минусы гибридов. Требовательность к погодным и климатическим условиям – раз. (Особенно страшны резкие перепады температур.) Требовательность к грунту – два. Грунт должен быть хорошо удобренным и плодородным, необходима регулярная подкормка удобрениями. Гибриды плохо переносят недостаток и переизбыток влаги – три. Ну и высокая цена семян в сравнении с семенами сортовых растений – четыре. А семена придется покупать ежегодно.

…На подоконнике проклюнулись гибридные баклажаны-иностранцы – из французской и голландской линии. Вторые пока опережают в развитии. Тянется к свету сортовой «черный принц» томатов. Поглядим, что съедим.

Удачных урожаев!

Ирина Северцева