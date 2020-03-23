Дальневосточная тигрица встретилась со своим спасителем в Швеции

В ходе недавнего визита российские специалисты, участвующие в реализации в Хабаровском крае проекта «Северный тигр», посетили зоопарк «Nordens Ark» («Северный ковчег»). Там содержится тигрица Спарта, выходить которую 13 лет назад помогал Всемирный фонд дикой природы.

История тигрицы началась 13 лет назад в Приморье. В феврале 2007 года два отощавших тигренка вышли на дорогу недалеко от села Чугуевки, где их подобрали лесозаготовители и передали сотрудникам Специнспекции «Тигр». Четырехмесячных тигрят возвращали к жизни всем миром: их держали на подворье одного из сотрудников инспекции, на консультации, осмотры и лечение приезжали ветеринары из Владивостока и Московского зоопарка, средства на лекарства и еду давали благотворительные организации, включая WWF. Спасать Констанцию и Спарту помогали односельчане и незнакомые люди из других регионов. Когда тигрята окрепли и поправились, Констанцию передали в зоопарк города Пензы, а Спарту – в шведский «Nordens Ark». Они стали частью Европейской программы размножения тигров, азиатских львов и амурских леопардов.

- Я был очень рад встретить свою старую знакомую. Тогда у нас не было возможности выпустить Спарту в дикую природу, поэтому она живет в зоопарке. Она в прекрасной физической форме, в шикарных условиях — в огромном вольере, устроенном на участке дикой природы, дважды становилась мамой. Здорово, что усилия многих людей по её спасению не пропали зря, – отмечает Виктор Кузьменко, директор МРОО «Центр «Тигр», бывший сотрудник Специнспекции «Тигр».

Это была одна из встреч, которую подготовили в Швеции организаторы поездки для российских специалистов по сохранению тигра в рамках проекта «Северный тигр». Программа включала знакомство с фото-туризмом; принципами управления охраняемыми территориями и урегулирования конфликтов с крупными хищниками; результатами проекта по сохранению арктической лисы; методами отбора и хранения биологических и генетических материалов и процедурой посмертного вскрытия поступающих животных.

Финальным пунктом визита стал зоопарк «Nordens Ark», один из основных партнеров проекта «Северный тигр». Здесь российские специалисты познакомились с экообразовательными программами, природоохранной работой, проектами по разведению видов шведской фауны, условиями содержания редких животных, деятельностью ветеринаров и представили результаты своей работы по сохранению природы Дальнего Востока.

- Подобные поездки оказываются крайне полезными. Уже в третий раз мы обмениваемся опытом со страной, где численность диких животных и редких и охотничьих видов высока и оптимальна, а сходные природные условия дают возможность смело использовать и полевой опыт сохранения природы и, конечно, методы и подходы. В совокупности получаем достойные результаты – численность тигров на территории проекта «Северный тигр», в Нанайском и Комсомольском районах Хабаровского края, за девять лет его реализации выросла практически в три раза и сейчас составляет около 50 особей, – комментирует Павел Фоменко, главный координатор отдела Амурского филиала WWF по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ. — Но теперь перед нами стоит, наверное, задача посложнее, чем увеличение численности хищников. Надо сохранить устойчивость этой группировки, для чего нужно будет решать непростые социально экономические задачи вместе с партнерами из государственных и общественных структур.

Проект «Северный тигр» начинался в 2011 с поддержки развития инфраструктуры созданного при участии WWF России национального парка «Анюйский», ключевой территории в сохранении группировки тигров на северной границе ареала. В дальнейшем была создана система мониторинга тигров в нацпарке и сопредельных охотничьих хозяйствах Нанайского и Комсомольского районов, где ведется большая работа по увеличению численности копытных животных и устойчивому природопользованию. Усилена охрана прилегающих территорий группами государственного охотничьего надзора Хабаровского края, создана и поддерживается группа по минимизации конфликтов, оказывается помощь реабилитационному центру «Утес». Создаются альтернативные охоте возможности использования природных ресурсов на примере охотхозяйств и природных резерватах Швеции. По аналогии с ветеринарным институтом г. Уппсалы совершенствуются методы проведения судебных биологических экспертиз в Диагностическом центре Приморской сельхозакадемии и организация центра хранения биологических и генетических материалов в ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН.

ФОТО –© Павел Фоменко / WWF России



