Кадастровая палата приостановила личный прием жителей Хабаровского края

Личный прием граждан должностными лицами Филиала временно приостановлен, - сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь вопросы приема-выдачи документов, предоставления сведений из ЕГРН, кадастровой стоимости объектов, расположенных на территории Хабаровского края, можно решить дистанционно:

- по телефону 8 (4212) 32-14-94;

- через сервис "Обращения онлайн" сайта ФГБУ "ФКП Росреестра kadastr.ru/feedback/online;

- почтовым отправление по адресу: 680032, г. Хабаровск, ул. Промывочная, 44.

Кроме того, задать любые вопросы, связанные с недвижимостью, можно в круглосуточном режиме по телефону Всероссийского центра телефонного обслуживания (ВЦТО) 8 800 100-34-34 (звонок по России бесплатный).