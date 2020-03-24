Активисты ОНФ пытаются остановить сброс нечистот в Хабаровске

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта совместно с контрольно-надзорными органами провели рейд на территорию, залитую нечистотами в Хабаровске.

Многочисленные обращения граждан, проживающих в домах, расположенных вблизи места сброса канализационных стоков поступали еще в прошлом году. Но если зимой ситуация была не столь острой из-за низких температур, мешавших распространению зловония, то с приближением весны запахи стали просто невыносимыми.

Как считают активисты ОНФ, главная причина бедствия заключается в том, что на момент застройки нового жилого комплекса, расположенного вблизи места разлива нечистот, должным образом не была предусмотрена система водоотведения канализационных стоков. Эксперты уверены, что безответственность при вводе в эксплуатацию жилья, не обеспеченного нормально работающими комплексами водоотведения, создаёт угрозу для окружающей среды и здоровья человека.

После того, как итоги рейда будут проанализированы, региональное отделение ОНФ обратится в профильные органы власти с предложениями о дальнейших действиях.