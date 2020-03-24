Прокуратура проверила объект на улице Льва Толстого

Подрядчику рекомендовали увеличить темпы строительства, а органам исполнительной власти края - активно использовать полномочия, направленные на завершение возведения проблемного объекта.

Прокуратура Хабаровского края провела выездное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям и правонарушениям в сфере долевого строительства жилья. В зону прокурорского внимания попал строящийся объект в центре города, который возводит подрядчик ФГУП «ГВСУ №6», бывший «Дальспецстрой». Годом ранее организация сообщала о намерении полностью погасить просроченные обязательства перед участниками долевого строительства своих объектов в 2020 году.