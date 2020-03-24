Депутаты хабаровской городской думы предложили установить меморильные доски в честь двух героев войны

Мемориальные доски в честь Владимира Клипеля и Николая Аракчеева будут установлены в канун Дня Победы. Такое решение приняли депутаты хабаровской городской думы на внеочередном собрании.

На фасаде дома №4 по Амурскому бульвару появится доска со следующим содержанием:

«В этом доме с 1961 по 2011 гг. жил и работал писатель, фронтовик, Почетный гражданин г.Хабаровска Клипель Владимир Иванович».

Владимир Иванович был участником советско-финского конфликта, воевал на фронтах Великой Отечественной войны, в 1945 году здесь, на Дальнем Востоке, защищал Родину от захватчиков Квантунской армии. Начал свой боевой путь рядовым, дослужился до майора гвардии. Был контужен. В 1948 вернулся домой, в Хабаровский край. Занимался просветительской деятельностью и литературным творчеством. За роман «Испытание и верность» и повесть «Солдаты Отечества» получил серебряную медаль имени Фадеева.

Мемориальная доска в честь Николая Аракчеева будет установлена на фасаде дома по улице Ленина 30/

Нинолай Николаевич служил контрразведчиком. Во время войны участвовал в задержании вражеских разведчиков. Благодаря его помощью были выявлены многие пособники немецко-фашистских войск и скрывающиеся предатели. Открытие мемориальной доски запланировано ко Дню образования главного управления контрразведки «СМЕРШ» — 19 апреля.