Из-за долгов Хабаровский край будет экономить на здравоохранении и школьном питании?

Несмотря на заверения губернатора Сергея Фургала, с января госдолг Хабаровского края вырос на 3 млрд рублей и достиг колоссальной цифры в 55 млрд. А, судя по последней версии краевого бюджета, в ближайшие три года край станет тратить меньше денег на здравоохранение и на компенсации школьного питания.

Комом в кому

Бюджет Хабаровского края, как и другого региона России, устроен хитро. Пишем одно, ждем другого, может быть откуда прибавится. Федеральные, скажем субсидии и прочее. В общем, денег должно прибавляться, судя по нашим местным хотелкам и нуждам. Открываем «калькуляцию» регионального бюджета-2020 на сайте краевого правительства, попутно заглядывая в два грядущих года. Госдолг, судя по цифрам от финансистов по сравнению с 1-м января этого года уже вырос сразу на 3 млрд.

Около года назад губернатор грозился его сильно снизить, но в итоге вышло, что в законе про бюджет мы на обслуживание долгов заложили более 4 млрд рублей. То есть, как я понимаю, это суровый минус к дефицитному бюджету, эти деньги мы отдаем, так?

Хорошо, по замыслу, можем подлатать дыры волшебными субсидиями из Москвы. Но тут вылезают рукотворные дыры в краевой казне. Федерация выделяла нам помощь, там денег было более миллиарда с лишним, а в крае, внимание, не смогли эти деньги потратить. То есть, вроде как нуждаемся, но распорядиться кэшем не можем. Деньги эти шли в помощь важным стройкам Комсомольска-на-Амуре. И, как мы хорошо знаем, стройки эти, онкоцентр, например, стоят колом до сих пор. Миллиардную помощь краю пришлось вернуть обратно.

Странная, если честно, позиция — при дырявом бюджете сорить деньгами. Но, видимо, это талант такой особый. Как и то, что обещали жить без займов, но кредитов наделали на пару-тройку губернаторских сроков вперед. Долго ли умеючи? В итоге, в законе о бюджете края верхнюю планку долга на 2023-й год установили на уровне почти 75 млрд рублей. Это две трети всех наших доходов, если что. Как выползать из этой финансовой безысходности — не знает никто. Хотя, губернатор обещал, едва ли не в полтора раза снизить нагрузку на регион за пять лет, но перспектива вышла обратная. Мы покатились в пропасть.

Чем это нам грозит. Конечно же, внешним управлением из Москвы. То есть, денег будем тратить ровно столько, сколько позволит федеральный центр. И то — для поддержания штанов. О каком-либо развитии, в том числе и социальных инициатив, речи не идёт. Экономика будет работать, чтобы победить проценты по займам.

Отнять и поделить

От печальных и неясных перспектив вновь перейдем к цифрам, тем, что опубликованы на сайте краевого правительства. Важная статья бюджета - «Здравоохранение» в этом году потребует расходов в размере 13 млрд рублей. Тут и стационары и скорая помощь, что важно в период пандемии коронавируса. В следующем году эта цифра «усохнет» уже до 9 млрд рублей, в 2022-м на здравоохранение планируют потратить всего 7,5 млрд рублей. Может будут субсидии сверху? Ну, то, как обошлись с деньгами для медицинских объектов в Комсомольске мы уже знаем.

Медицинские стационары «упадут» в бюджетном финансировании с почти 7 млрд рублей до 2,8 млрд. Будут ли больницы, особенно районные, меньше нуждаться в качественном оборудовании и ремонте? Нет. В отдаленных районах люди мотаются за десятки километров, чтобы сдать анализы, лабораторий нет. Ну и — переместитесь за сотню километров от Хабаровска и гляньте, в каком состоянии больницы и поликлиники. Без ремонта и удобства для людей. В том же Комсомольске-на-Амуре детские поликлиники чуть ли не на первых этажах жилых домов. И улучшений не предвидится.

Есть еще «козырные» для губернатора школьные обеды, те, что равные для всех. Понятно, что деньги идут в том числе из скудных муниципальных бюджетов, но есть и краевая помощь. В этом году, например, Хабаровск должен получить 47 млн рублей на школьное питание от края, Комсомольск — 21 млн. Уже через год эти суммы сократятся до 40 и 17 млн соответственно. А в 2022-м году Комсомольск получит всего 14 млн рублей на эти благие цели. Подешевеют ли обеды, станут ли муниципалитеты резко больше зарабатывать? Нет, конечно. Вспомним нынешнего главу Комсомольска Жорника, когда он заявил, что город «в реанимации», школы и сады разваливаются без ремонта. Где Жорник возьмет денег на обеды, если их не хватает для поддержания стен? Эта плановая экономия краевого бюджета крайне больно ударит по людям.

Александр Безденежных