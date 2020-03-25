В России отменяется продажа билетов на ряд поезд

Из-за сложной ситуации с эпидемией коронавируса отменяется продажа железнодорожных билетов по ряду направлений.

С 31 марта прекратят продавать железнодорожные билеты по маршруту "Владивосток - Хабаровск", а с первого апреля - по маршруту "Хабаровск - Владивосток".

Со 2 апреля отменена продажа билетов "Хабаровск - Тихоокеанская" и обратно.

С 4 апреля нельзя будет уехать на поезде из Владивостока в Советскую гавань, а с 6 апреля - из Советской гавани во Владивосток.

Запрет наложен на продажу билетов еще по 14 направлениям в обе стороны. В Хабаровском крае отрезанным от железнодорожного сообщения окажется поселок Чегдомын.

Особое распоряжение будет действовать вплоть до его отмены.