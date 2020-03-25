Депутатам показали, как бороться с правонарушениями

Сегодня в Законодательной думе Хабаровского края депутаты обсуждали вопросы профилактики правонарушений.

Первым выступил глава контрольно-счетной палаты края Владимир Кондрашов, он рассказызал о том, какие нарушения выявлены при проверке деятельности органов власти. А затем глава краевого УМВД Дмитрий Ильичёв рассказал о важности своевременной борьбы с преступностью.

В это время у думского крыльца два эвакуатора методично загружали в свои чресла депутатских "железных коней", чтобы наглядно показать народным избранникам, что такое неотвратимость наказания.