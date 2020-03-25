Губернатор взялся за Яца

Сергей Фургал раскритиковал главу Хабаровского района за отпуск заграницей

Чиновникам в Хабаровском крае неуместно отдыхать в зарубежных странах в разгар пандемии коронавируса. В этом справедливо уверен губернатор региона Сергей Фургал.

На совещании, посвященном противодействию распространения вируса, он подверг обструкции главу Хабаровского района Александра Яца за то, что тот поехал отдыхать во Вьетнам. Которую сам Фургал ранее согласовал.

Глава региона отметил, что по возвращении в Хабаровск главу района придется поместить на двухнедельный карантин. И это еще при условии, что Яц сможет вернуться домой, так как власти края настаивают на закрытии всех международных рейсов в краевую столицу.

- У нас вообще осознают должностные лица, какой пример подают гражданам? – выразил свое возмущение губернатор. - Вот он (Александр Яц) прилетит 27 числа и две недели будет находиться на карантине. Если прилетит еще, сейчас везде границы закрывают. Чего он выжидает? Отдыхает? Надо, наверно, прекращать отпуск и срочно прилететь, пока есть такая возможность.

Порицали Яца и члены правительства. Однако никто на совещании не напомнил губернатору, что глава Хабаровского района – не единственный в крае чиновник, отдыхающий за рубежом. Например, министр жилищно-коммунального хозяйства региона Дарий Тюрин проводит свой отпуск в Таиланде. Также по согласованию с губернатором.

Владимир Чернышов