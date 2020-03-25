Щит от COVID-19

Что делается в Хабаровском крае для защиты населения от коронавируса?

Четверо жителей Хабаровского края, у которых диагностирован коронавирус, сейчас содержатся в изоляторе, созданном на базе больницы №10. Заболевание протекает в легкой форме.

Управляющим организациям дано предписание дважды в день проводить дезинфекцию подъездов и лифтов в многоквартирных домах. Такое же указание доведено до предприятий торговли и бытового обслуживания и других учреждений с массовым пребыванием людей.

Ранее власти обязали проводить двухразовую дезинфекцию в общественном транспорте. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук также поручил делать дополнительные обеззараживающие мероприятия во время межрейсовых перерывов. Около семисот жителей Хабаровского края находятся на карантине. Пятьсот из них – туристы, вернувшиеся домой.

Ученики школ отправлены на каникулы до 12 апреля. Для средне- и старшеклассников с 30 марта будет организовано дистанционное обучение. Детские сады продолжают работать. В дошкольных учреждениях Хабаровска в связи с ОРВИ закрыты только четыре группы.

С 23 марта на территории региона отменено проведение спортивных и физкультурных мероприятий. Ежедневно мониторятся цены на мясо, молоко, хлеб, масло, сахар и другие социально значимые продукты. Роста цен на них не наблюдается.

Уханьская зараза

Немного углубимся в историю. Эпидемии и пандемии сопровождали человечество на протяжении всего его существования. Больше всего о массовых вспышках болезней мы знаем по истории Средневековья. Неразвитость медицины, скученность домов, отсутствие понятий о гигиене, санитарное состояние городов (где мусор и нечистоты выливались в реку или на мостовую) и даже религиозный мотив (отказ от мытья проповедовали наиболее аскетичные приверженцы церкви) приводили к ужасным последствиям.

Первый, кто предпринял радикальные шаги для исправления в лучшую сторону эпидемиологической ситуации, стал венецианский дож Андреа Дандоло. Во время его правления в Европе бушевала пандемия чумы (1348-1349 гг). Дандоло приказал всех заболевших переселить на находящийся неподалеку остров Святого Лазаря. Так появилось слово «лазарет».

Кораблям, желающим зайти в порт, предписывалось сначала стоять сорок дней на расстоянии от берега. Дож выбрал эту дату из Библии – Иисус после своего крещения именно на этот срок удалился в пустыню, чтобы поститься и противиться искушению дьявола. «Сорок дней» по-итальянски звучало как quaranta giorni. Отсюда и произошел термин «карантин».

Дандоло запретил себе и знати в столь тяжелое время покидать Венецию. Это уберегло страну от паники и хаоса. После того как пик эпидемии прошел, дож амнистировал всех должников при условии им оплаты пятой части своего долга. Административные меры оказались чрезвычайно эффективны, и постепенно их переняли все государства Европы. С тех пор смертность во время вспышек заболеваний холеры, оспы или тифа не была столь высокой, как раньше.

Паникеры и «предсказатели»

Коронавирус COVID-19 появился в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. На сегодняшний день известно, что 90% заболевших этой инфекцией в Китае выздоровели.

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России Николай Брико призвал не приуменьшать опасность коронавируса. Также он сделал прогноз, что активность болезни пойдет на спад уже в апреле и мае. В нашей стране число заболевших COVID-19 насчитывает 438 человек. Это существенно меньше, чем по аналогичным показателям в европейских странах.

Власти пресекают попытки создать панику. Так, жительница Краснокамска (Татарстан) в соцсетях распространяла сообщение о том, что город якобы скоро закроют на карантин. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей. Другая паникерша, на сей раз из Амурской области, «раскидывала» фейк о заболевших коронавирусом в духе «правительство скрывает правду». Ей также грозит штраф размером от 30 до 100 тысяч рублей.

Отмечу, что наши сограждане во время чрезвычайной ситуации действительно иногда не видят, что называется, берегов, веря любым слухам и, что самое плохое, распространяя их. Мне, например, недавно показали в «Инстаграме» ролик, где какой-то человек открывает учебник по биологии за десятый класс, показывает на рисунок коронавируса и говорит, что в учебнике ПРЕДСКАЗАЛИ эпидемию данной инфекции.

Путем пятисекундного поиска в Интернете я выяснил, что коронавирусы – это один из подвидов (а точнее, семейство) вирусов. И с такой же помпой автор ролика мог «предсказать», что помимо бурых медведей есть, оказывается, еще полярные и гималайские его разновидности! Конечно, это видео не имеет отношения к распространению «паникерских» слухов, но определенный вывод тоже можно сделать. И он таков: судя по количеству «лайков», люди у нас склонны больше верить всякой чепухе, нежели элементарно эту чепуху проверить.

Марлевый занавес

В одном из домов Хабаровска на карантин поместили целый подъезд. Приданием помещению противоэпидемиологического статуса стал факт проживания в одной из квартир человека, заболевшего COVID-19. Подъезд уже продезинфицировали, туда при необходимости могут заходить посторонние.

«Коммунальная служба получила предписание продезинфицировать весь подъезд. Туда можно приходить. Этим людям кто-то из родственников приносит еду. Не должно быть страха [в этом случае]: COVID-19 очень неустойчивый, он гибнет при дезинфекции», – сказала заместитель министра здравоохранения Хабаровского края Ирина Филимончикова.

В данный момент в Хабаровском крае приостановлены авиарейсы в Китай, Японию, Вьетнам, Таиланд и Южную Корею. Для последних трех стран полеты осуществляются только для возвращения российских граждан. Помещения аэропортов и железнодорожных вокзалов дезинфицируются четыре раза в сутки. Сотрудники, обслуживающие пассажиров, работают в масках и перчатках. Это предписано правилами.

Напомним, что гражданам после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, необходимо сообщить в поликлинику по месту жительства или по телефону горячей линии 8 (4212) 40-22-01 о месте и времени пребывания за рубежом, дате возвращения, свой адрес и контактный телефон.

Не исключено, что на территории Хабаровского края предпринимателям предоставят преференции по оплате арендных платежей за государственную и муниципальную недвижимость. Из-за эпидемии «под удар» попали сферы туризма, общепита, гостиничного бизнеса и перевозок. Бизнесменам дадут возможность перекредитоваться или реструктуризировать свои долги. Однако перечисленные меры поддержки пока обсуждаются.

Еще одна инициатива, на сей раз от Фонда социального страхования России: фонд начал принимать электронные заявления на оформление больничных для наших сограждан, вернувшихся из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом. Страховая выплата рассчитывается исходя из общего стажа сотрудника. И она не покрывает полный официальный заработок. Так, если у сотрудника страховой стаж не менее восьми лет, то за четырнадцать дней максимальная выплата составит 28 тысяч рублей.

Андрей Канев