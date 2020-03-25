Гороскоп 25 марта - 1 апреля: Дела домашние

Неделя принесет приятные хлопоты. Сейчас не самый подходящий момент для трудовых подвигов, но вполне подходящий для домашних дел. Легкие нагрузки положительно отразятся на вашем самочувствии. Ну а если ближе к середине недели появится желание что-нибудь кардинально изменить, меняйте, это точно пойдет вам на пользу, принесет новые силы и вдохновение.

Овен – «План Б»

Сейчас не время проявлять инициативу, интуиция подскажет, что любые активные начинания лучше отложить до следующей недели. Если что-то пошло не по плану, обстановка позволит с выгодой для себя воспользоваться альтернативным сценарием.

Телец – «Релакс»

Карты рекомендуют отстраниться от суеты, создаваемой окружающими. Вам необходимо взять паузу, восстановить ресурсы, побыть в одиночестве, накопить энергию для рывка. Пришло время взвесить все «за» и «против», посоветоваться с интуицией.

Близнецы – «Отдохни»

Необходимо продлить период пассивного отдыха, пребывания на природе или в гостях. Не стоит отказываться от возможности побыть вместе с близкими, окунуться в атмосферу праздника, тепла, уюта.

Рак – «Мысли вслух»

Ваш враг - лень. Отлынивая от действительно важных дел, вы все глубже погружаетесь в фантазии, в том числе относительно материальных ценностей. Визуализация – это прекрасно, однако на одних только мечтах не разбогатеешь, карты рекомендуют переходить от грез к делу.

Лев – «Кайфуй»

Не нарушайте сложившуюся атмосферу умиротворения, покоя и гармонии. Вплоть до середины недели стоит оставить работу, подразумевающую мобильность и прочую суету, и поберечь силы. Они понадобятся вам для нового проекта.

Дева – «Абонент на связи»

Для того чтобы не пропустить очень важную информацию, необходимо оставаться на связи в любое время суток. Чем раньше вы получите актуальную информацию, тем проще вам будет выполнить нужный маневр.

Весы – «Не торопись»

Вам будет очень сложно «собраться». Возможна нехватка энергии, дефицит полезных идей. Если вы настроились на деловой ритм, вас может ждать разочарование: поле для творчества будет узким или ваших усилий не заметят вовсе.

Скорпион – «Под прикрытием»

Неведомая сила будет «прикрывать» вас на этой неделе. Везение? Возможно. Однако если вы отлынивали от работы, на хороший результат рассчитывать не стоит. Отлынивание от работы и недоделки оставят свой след в вашей карьере надолго.

Стрелец – «Письма издалека»

Вынужденная пассивность будет не на шутку раздражать. Ближе к концу недели придет известие, появится интересная мысль или конкретное предложение. Прежде чем что-то предпринять, стоит учесть все детали.

Козерог – «Пауза»

Воздержитесь от принятия окончательных решений. Ваши аппетиты растут, и в будущем вы надеетесь получить золотые горы, но ваша нынешняя цель слишком мелкая. Возьмите паузу, пересмотрите свои возможности, нелишним будет привлечь к работе партнеров.

Водолей – «Время сюрпризов»

Окружающая обстановка будет склонять к пассивности. Если же вы поддадитесь этим настроениям, неизбежен неприятный сюрприз. Ближе к середине недели возможны бытовые, служебные и дорожные авралы, возрастет риск споров, ссор и скандалов.

Рыбы – «Лень»

Неделя пройдет в умеренном темпе. Не исключено, что вами овладеют лень и нерабочий настрой. У вас может вызывать отторжение любая напряженная рутинная деятельность и связанная с ней ответственность.