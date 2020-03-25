Билеты на поезда будут продавать в штатном режиме

Приказ о прекращении продажи билетов на поезда отменен.

24 марта структурное подразделение Российских железных дорог АО "ФПК" издало приказ о прекращении продажи пассажирских билетов по ряду направлений. В приказ попали более 16 железнодорожных маршрутов. Опубликование документа немедленно вызвало широкий общественный резонанс.

Как нам стало известно, начальник управления организации перевозок Игорь Белогузов несколько часов назад отменил приказ, подписанный им днем ранее.

Билеты будут продаваться в штатном режиме. Ажиотажа вокруг железнодорожных касс не будет.