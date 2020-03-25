Единая Россия потратит "агитационные" деньги на борьбу с пандемией

Партия решила сократить расходы на выборы и направить их на помощь в борьбе с коронавирусом

В Хабаровском крае партийные активисты планируют оказывать адресную помощь людям из группы повышенного риска

Как заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, ЕР сократит расходы на праймериз и выборы. Деньги пойдут на приобретение лекарств, продуктов питания, средств индивидуальной защиты и оказания другой необходимой помощи волонтерскими центрами, которые помогают медикам и гражданам из «группы риска». В центре внимания ветераны Великой Отечественной войны, пожилые люди, одинокие пенсионеры.

Он уточнил, что эти деньги пойдут на организацию работы волонтерских центров «Единой России», которые разворачиваются на базе общественных приемных партии в регионах.

В Хабаровском крае волонтеры партии присоединятся к работе городского штаба по недопущению распространения коронавирусной инфенкции, — сообщает и.о. секретаря Хабаровского регионального отделения Партии Максим Иванов.

«Наша задача – оказание конкретной, адресной помощи людям. У нас готов специальный автобус для перемещения мобильных волонтерских групп, которые будут помогать гражданам из группы повышенного риска – ветеранам, пенсионерам и одиноким людям старшего поколения. Мы доставим им продуктовые наборы, а также защитные и дезинфицирующие средства», – рассказал он.

Напомним, что в Хабаровском крае создана специальная «горячая линия» помощи людям. Позвонив по телефону (4212) 32-32-32 в период пандемии коронавируса, жители региона могут попросить о необходимой волонтерской помощи.