Сорока рискует принести на хвосте коронавирус из Таиланда в Хабаровск

Пока губернатор Хабаровского края Сергей Фургал усиленно прессует Яца, его сотрудники, наплевав на пандемию COVID - 19, разлетаются отдыхать по миру.

Так, недавно в отпуск в Таиланд отправилась отдыхать начальник управления торговли краевого минсельхоза Алла Сорока. Как Алла Николаевна собирается работать в сфере торговли после возвращения из пораженной вирусом страны - непонятно. Особенно если учитывать, что торговля - сфера повышенного риска распространения COVID - 19.

В Таиланд улетела не только Сорока. Еще один подчиненный Сергея Фургала - министр ЖКХ края Дарий Тюрин также отдыхает от вверенного ему хозяйства в этой стране.

Но достается от губернатора, почему-то, пока только главе Хабаровского района Александру Яцу, который решил провести отпуск во Въетнаме. Сергей Фургал публично раскритиковал главу района, уточнив, что последнему предстоит по прибытии переместиться на карантин. Примечательно, что заявление на отпуск с указанием конкретной страны пребывания и Яцу и Тюрину подписал лично губернатор Сергей Фургал. Знал, что называется, куда отпускает.