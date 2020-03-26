Tоп Khv.md

Обзор новостей «Молодого дальневосточника ХХI век», вызвавших наибольший резонанс за последнюю неделю

Жизнь в хибаре, смерть в хибаре…

В статье «Как погибнуть в собственном доме?» мы писали о бараке на улице Знаменщикова. Его состояние настолько ужасно, что автор насчитал целых восемь способов умереть в стенах данного строения. На барак могут обрушиться тополя, он может сгореть из-за неисправной проводки или от подожженной хулиганами находящейся рядом свалки. И далее в том же духе. Жителей дома должны расселить, но есть нюанс – сие действо предполагается сделать до 2024 года. А как люди будут все это время дальше жить в хибаре, никому нет дела…

maksimvalchuk «А где заявления в прокуратуру на управляющую компанию, где фонд капитального ремонта?»

irinakoroleva3248 «@maksimvalchuk в этом районе все такие дома, но всем перечисленным ведомствам проще проблему не замечать».

galimusik_27 «У нас самая «лучшая» власть. Бедные люди».

natalisaltanova «Красноармейская, 37, 1936 год постройки, такая же ситуация».

vladimir_vladimirovich87 «Да блин, вам никто не поможет. Чего вы хотите, чтоб вам квартиры дали? Ага, че ещё? 2% ипотека добро пожаловать!»

evseenko9357 «Как в таких ещё люди живут…»





Свалка на обочине

Один из наших читателей отправил нам фото, где запечатлена обочина дороги, проходящей через жилые дома. Обочина вся усеяна мусором…

«Весна пришла! Не хотелось бы называть людей плохим словом, но судя по фото, других слов не находится! Это не мусор с дворовых территорий, это мусор от проезжающих машин. Наш город с таким отношением людей к природе, никогда чистым не станет».

4975mariia «Они будут кричать, что власть плохая».

vinichenko145 «Я тоже живу возле проезжей дороги. И возле «лежащего полицейского». Это просто нечто. Мусоровозки не прикрывают мусор, и он весь вываливается на дорогу. И весь мусор лежит по Ильинке. Руки опускаются убирать».

stanislav291192 «А по-моему, водители ни при чём, там до дороги метров 5. Это как бросить-то надо».





Заветы Потемкина

Под Новый год в поселке Средний Ургал (Верхнебуреинский район) местные власти открыли капитально отремонтированный сельский Дом культуры. При этом внутрь никого из гостей не пустили. Выяснилось, что клуб является образцом «потемкинской деревни» - снаружи красив и пригляден, внутри же ничего толком не сделано.

Новость сопровождал видеоролик, где невооруженным глазом видны голые стены, кучи стройматериалов и рабочие, в спешке доделывающие объект. Вопрос: как районные и краевые власти приняли недостроенный объект, федеральные деньги на который выделялись в рамках нацпроекта «Культура»?

goworunnata «Как всегда. Деньгам пришёл каюк».

ni.kol3866 «Как вы не можете понять, что они только обещаниями кормят. Вы ещё пару лет будете этот клуб ждать».

ludmilamulinova «Главное отрапортовать, деньги "распилить" и как Соколов, бывший мэр Хабаровска, куда-нибудь свалить».

Игорь Свинников