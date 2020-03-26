Комсомольчане запустили проект "Через войну вела любовь

По инициативе и при поддержке краеведческого музея г. Комсомольска-на-Амуре автономная некоммерческая организация «Амгунь» начинает работу над проектом «Через войну вела любовь». Мы познакомим вас с историей любви первостроителя Комсомольска-на-Амуре Михаила Гавриловича Ильина, пронёсшего через горнило войны на четырёх фронтах чувство любви к своей жене А.В. Храмшиной – Сашеньке…

Казалось бы, период Великой Отечественной войны исследован уже достаточно тщательно и скрупулёзно. Написаны мемуары и открыты многие секретные страницы архивов. Спеты уже все песни и сняты все фильмы. И чем дальше относит нас неумолимый бег времени от Дня Победы, тем всё более размытыми становятся образы конкретных людей, героев тех лихих дней. Память о ВОВ, как её часто называют, аббревиатурно сжимается в череду майских праздников да запахи шашлыков. Весна, люди соскучились по теплу и цветам. Солнечные лучи тускло освещают архивные полки, кажется, что жизнь неумолимо бежит мимо. Но вдруг раздаётся стук в дверь!

На пороге краеведческого музея г. Комсомольска-на-Амуре - женщина, в её руках письма. Нет, она не почтальон, она жена. Жена солдата, чьи письма - солдатские треугольники сохраняла все эти годы. Их было много, очень много. В них строки, которые переносят нас на линию фронта, в далёкие фронтовые дни, в них чувства – обычные человеческие, прекрасные чувства. Удивительно осознавать, что тогда, среди ужаса битвы автор тех строк не каменел сердцем, а посылал любимой самые романтичные строки. Кажется, что незримая грань пролегает через эти письма. По одну её сторону смерть и летящий в тебя снаряд. А по другую - разрывающие время осколки чувств, лепестки цветов, обрывки слов - любовь!

Сашенька! Я принёс с гор букет белой сирени и мысленно дарю его тебе в награду за поцелуй, который я получу в твоём первом письме. Пиши. Очень жду. Твой Мих. (строки из письма Ильина Михаила Гавриловича)

По мнению авторов и партнёров проекта, в глубине темы – Война и любовь, Любовь и война - сокрыта разгадка, если хотите, сам смысл нашего бытия. Что помогает людям побеждать любую катастрофу, будь то мировая война или эпидемия. Наверное, эта разгадка и есть – Любовь. Только любящие сердца во все времена могли быть тем созидающим, наполняющим жизнь общества духовным и вполне реальным - созидающим смыслом. Не только труд поднимал страну из руин. Наверное, без любви не было бы и сотой доли тех свершений, которых достигли наши герои.

Среди краткого списка мероприятий проекта – создание фильма о боевом и жизненном пути М.Г. Ильина, оцифровка всех его писем и оформление тематических выездных мероприятий, приобщающих подрастающее поколение к вечным ценностям, к пониманию важности семейных и общечеловеческих ценностей через призму любви, конкретных личностей, через судьбу наших земляков-дальневосточников. Проект придёт в гости к ветеранам, к детям в школы и детские дома, мы прочитаем не только строки из солдатских писем, мы сохраним их в ваших сердцах, во имя того, чтобы каждую весну вы ощущали запахи мирных подснежников и берегли в душах свою любовь к близким.