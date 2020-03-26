Русская песня – это исповедь

Изучением фольклора Галина Сысоева занимается более тридцати пяти лет. Она - автор учебных пособий, статей, посвященных теории и практике музыкального фольклора.

В Хабаровске учебно-методическим отделом КГАУК «КНОТОК» были организованы курсы повышения квалификации для руководителей фольклорных, вокально-хоровых коллективов народного исполнительства. Благодаря этим курсам и посчастливилось местным знатокам и любителям русской песни побывать на мастер-классах Галины Сысоевой.

- Человек, выбирая песню, которую хочет спеть, может словами песни сказать то, что просто так не скажет. Мы достаточно скромны и скрытны для того, чтобы просто так открываться. Припевая, человек словно примеряет их на себя, исповедуется, - считает заслуженный деятель искусств РФ Галина Сысоева, руководитель фольклорного ансамбля Воронежской государственной академии искусств «Воля», профессор, кандидат искусствоведения, зав. кафедрой этномузыкологии Воронежского государственного института искусств. – Что у человека происходит в душе, какие мысли появляются в голове, когда он поет, мы не знаем, но мы чувствуем.

Как-то ездили в этнографическую экспедицию, записывали песни. Сидит 70-летняя бабушка, поет о любви. Слезы - как из ведра. Что она в этот момент вспоминала? Невозможно было спросить ее об этом. Да она и не сказала бы. Она уже всё сказала в песне.

В песне русский человек мог высказать самое сокровенное и дорогое. Это душа. Поэтому к ней нужно относиться с особым трепетом и уважением.

Весной, когда пели песни, громко притоптывали, отбивали ритм. Чем громче, тем лучше. Таким образом будили землю. Это идет из древней календарной магии, из язычества. Люди даже не танцевали, а именно топали, истово, перебивая пение, вбивали полную стопу в землю. Порой снимали ворота с петель и плясали на них, чтобы более слышен был топот, чтобы было больше драйва.

Одно дело - песня в сборнике или в записи. Другое - когда ты видишь, как она рождается на твоих глазах.

Русскую песню сравнивают с Китеж-градом. Все знают, но мало кто его видел. Так и русская песня. Вроде куда взгляд ни кинь – везде бабы в кокошниках, а получается все по-советски, лживо, не по-настоящему, все те же матрешки-балалайки-самовары.

Говорят, что открывается русская песня, как и легендарный город, только тому, кто чист сердцем. Ну а к остальным поворачивается тылом, эрзацем. И что там петь – два прихлопа - три притопа?

- Нет государственной поддержки у традиционной русской культуры. Получается, что она сильная, большая, сама выживет. А ведь это нужно.

Если у нас не будет сохраняться «генетическая» память и память о корнях, куда мы придем? Да мы уже идем! Например, в неоязычество. Что это такое? Это просто молодежный протест против агрессии западной массовой культуры. Молодежь эту культуру не приемлет. Она ищет что-то русское. Но так же и не приемлет народный хор, потому что он был в советское время идеологизирован.

- По сути своей - это же эстрада, стилизация? Молодежь в любое время ищет правду, истину. Зачем им это «народное» вранье?

- Эстрада, конечно. Мне пришлось много ездить по деревням, и я заметила насколько отличается деревенское пение от того, что звучит со сцены. В такой «эстрадной» песне теряется вкус, подлинность и свежесть. Сегодня я могу с уверенностью сказать, что чем больше я занимаюсь аутентичным народным фольклором, тем больше удивляюсь таланту и глубине нашего народа.

С другой стороны, чисто аутентичный фольклор – это сложно. Там нужно что-то знать, учить, петь, а хочется быстро и старинно. Навязали повязки на лоб, пошили мешки-балахоны, взяли свечки в руки, придумали заговоры и пошли… Какие-то там Комоедицы! Что-то начинают реставрировать, как уверяют, из пятого века нашей веры. У Рыбакова (академик Б.А. Рыбаков прославился попыткой по заказу КГБ внедрить в историографию ряд положений и трактовок, не опирающихся на источники, надуманных, конъюнктурных. Один из деятелей, на «труды» которого опираются русские и украинские националисты. – Авт.) начитались и пошли реставрировать Русь. А почему их тянет туда? Потому что там проще, примитивнее, и делают всё, кто во что горазд. А главная мотивация для них - лишь бы не так, как у всех. «Мы хотим сделать по-старинному». А сами толком и не понимают, где это, старинное. Для них корни – там, в Рыбакове и ему подобных, в язычестве, а для нас - в наших предках, в наших бабушках.

- Как-то местные русские националисты пытались организовать свое мероприятие. Я у них спрашиваю: а русские хоры приглашаете? Может, сами петь будете? Раньше-то у русских чуть ли не каждый шаг сопровождался песней - от рождения до смерти. На что мне ответили «националисты», что не время для развлечений. Из поющего народа мы почти превратились в молчунов.

- К счастью, еще сохраняются очаги русской культуры. Например, в сельском клубе заканчивается концерт, а потом и зрители, и самодеятельные артисты начинают вместе петь какую-нибудь карагодную. Местные артисты – ну сколько их? - 20-30 человек, а в зале, допустим, 200 селян. И все они начинают петь-плясать. Все насиделись-насмотрелись, но они же тоже это умеют делать. Это ни с чем невозможно сравнить! Вот оно настоящее!

Сидела-сидела бабушка, смотрит – а все завелись, так и она наравне с молодежью пошла плясать – один зуб во рту, седенькая, в платочке. Но она тоже вместе со всеми. Это невозможно передать словами! Вот это единение одновременно всего села в этой песне, в этой пляске.

Фольклор – особый язык, он, как диалект, - неповторим. Он создавался не для зрителей, не для слушания. Он возник для души, для себя. Поэтому, конечно же, нам сейчас трудно его понимать, и он нуждается в разъяснении, требует глубокого погружения в культуру народа. Может, и не нужно, чтобы все массово ходили на фольклорные концерты, но если мы хотим чувствовать себя русскими, мы должны это знать, понимать и ценить, быть причастным к своим корням.

- Как-то на одном народном фестивале заметил такое: вроде и толпа на сцене, в глазах рябит от кокошников да сарафанов, а звука нет, потому что не дышат жители Хабаровского края, а словно задыхаются. А какая русская песня без долгой ноты, без глубокого дыхания? Так, подделка, снова субтильно-престарелые матрешки под баяны. И тут на сцену вышли гости из Забайкалья. И людей в разы меньше, и звука в разы больше, и искренности, и правды. Там староверы сохранили песенные традиции не только свои, но и казачьи. Артисты из ансамбля «Читинская слобода» и живут по-русски, и поют так, что слезы из глаз. Как они говорят, «пережив эстраду, поняли, что она нам не нужна, это все лишнее. Нам дороже всего не деньги, а внутренний мир. Не мы украшаем народную культуру, а она нас делает богаче. Фольклором же нужно жить».

А что мы здесь на Дальнем Востоке? Русские живут в Хабаровском крае всего ничего. И старое потеряли, и новое не нажили.

- Мне вас жалко, дальневосточников. У вас нет возможности контактировать с носителями русских традиций, русской культуры. Конечно, есть Интернет, вы все знаете, но нет живых впечатлений.

Юрий Вязанкин

Фото Елены Костюченко