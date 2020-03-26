Выживут ли должники Хабаровского края во время и после коронавируса?

Энергетики живут в режиме многомиллиардных долгов. Организации и жители не платят по счетам и могут остаться без света и тепла: судебные приставы вместе с энергетиками взыскивают деньги жестко, но по закону, порой ограничивая подачу ресурсов - тепла и электроэнергии. Сильным раздражителем является и правительство Хабаровского края, не сумевшее компенсировать энергетикам их затраты. Все это чревато огромным экономическим провалом для всего региона.

А счетчики крутятся

Давайте на минуту представим, что на время всероссийского карантина энергетики введут мораторий и перестанут взыскивать свои деньги с потребителей. Предприятия и владельцы квартир смогут немного выдохнуть и перестанут жить в ожидании «рубильника». Это будет, конечно, временно и долги никуда не денутся. А значит, судебная «энергетическая война» в крае будет продолжаться. Людей и экономику будет потряхивать, как от удара током. Этого можно было избежать, если бы краевое правительство сумело договориться с теми, кто вырабатывает в регионе тепло и электричество. Пока же картина очень печальная.

В «черный список» энергетиков попали сразу шесть коммунальных предприятий Советско-Гаванского, Ванинского, Верхнебуреинскогого, Хабаровского и Бикинского района. Там крупные долги: ЖКХ края должно энергетикам почти полмиллиарда. Что нам, жителям с этого? Это не виртуальная угроза, а вполне себе серьезная. Что будет, если энергетики станут ограничивать поставки энергии коммуналке по всему краю? Пострадают жители. Работающее вполсилы ЖКХ — тот еще массовый ад. Пусть его на время и отложат из-за вируса.

А есть еще сотни и сотни жителей, которые могут остаться без благ. 20 тысяч исполнительных производств сейчас находятся у судебных приставов. Там будет и арест имущества, зарплатных и пенсионных счетов и, конечно же, «рубильник». Если стоит колом коммуналка и люди живут при тусклой лампе, является ли это эскалацией социальной напряженности? Еще какой, к бабке не ходи.

Лампочка Иваныча

Краевой власти так или иначе надо будет спасать и жителей и предприятия. Невозможно допустить, что конторы и люди в крае будут сидеть без света, тепла (что там еще энергетики смогут отнять по решению суда?). То есть, нужна снижать риски и как-то договариваться с энергетиками, спасать и предприятия и дарить какой-то свет в конце тоннеля людям. Не все же из них специально не платят по счетам, правда? Тут еще вирус, он тоже подбросит долгов и неоплаченных счетов, думаю.

У Сергея Ивановича, губернатора нашего, дружбы с энергетиками не случилось. Последние тщетно пытались получить компенсацию за свои дополнительные расходы в сумме более 2 млрд рублей. Не вышло. По мнению депутата Госдумы Бориса Гладких отношения правительства Хабаровского края с РусГидро испорчены. И под угрозой — различные инвестиционные проекты в регионе. Ну а, на мой взгляд, под угрозой и социальные настроения. Долго ли мы сможем жить в режиме безнадеги и поддержки сверху? Как поведут себя энергетики, когда им должны потребители, а край еще и «бодается» с компенсацией миллиардных дополнительных расходов? Получится ли договариваться? Предполагаю, нет. Это крайне жесткое противостояние.

Говорят, что Фургал отрядил целую делегацию в Москву, чтобы «шантажом» выклянчить деньги и закрыть прореху с энергетиками. И, говорят, что если это удастся, то все преподнесут как победу губернатора. Мол, закрыл прореху, спас, так сказать. Но это привычная политика Сергея Фургала — с шашкой на танки. По мнению депутата Гладких можно и нужно было сделать все по уму: подать заявку в федеральный центр на выделение денег для энергетиков, но субъект, то есть Хабаровский край, вроде как, забыл это сделать. Такой вот бутерброд. Забыли сделать здесь, стараемся не обращать внимания на долги там. А вдруг само рассосется и край перестанет трясти? Вот так и живем с этим «вдруг».

Александр Безденежных