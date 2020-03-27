Краевые власти готовы отдать питомник Лукашова коммерсантам

Питомник имени Лукашова краевые власти готовы отдать под коммерческое использование.

Пока этот зеленый массив имеет статус природного памятника, что затрудняет его успешное освоение. Перевод питомника Лукашова в состояние «природный парк» позволит еще сильнее урезать зеленую территорию.

От очень большого зеленого парка - порядка 460 гектаров недалеко от центра города - к концу 90-х осталось чуть более 160 га. Куда делись остальные? Ответ смотрите в любом интернет-поисковике по ключевым словам «Лукашова-2 Хабаровск» и «Таунхаус Лукашова Хабаровск». Оставшийся кусок в 162,2 гектара (так в документах) в самом начале 1997 года объявили памятником природы краевого значения «Питомник имени А.М. Лукашова». Было издано постановление главы администрации Хабаровского края №7 «Об особо охраняемых природных территориях Хабаровского края» (от 20.01.1997). В XXI веке настала очередь «допилить» остатки?

На все воля божья

На прошлой неделе состоялись общественные слушания о судьбе питомника.

Суть предложения проста: 29 гектаров оставить природоохранной зоной с остатками сада; 100 гектаров – сделать рекреационной зоной с детскими, спортивными и иными площадками; 34 гектара – отдать для зоны хозяйственно-коммерческого использования, поставить магазинчики, ларьки, шашлычные.

Как одну из мер спасения предложили создать такое же селекционное предприятие.

Ой, не смешите меня: кому это надо? Когда столько гектаров особо ценной земли под застройку простаивает! По словам Олега Михайличенко, заведующего лабораторией плодоводства ХФИЦ ДВО РАН ДА НИИСХ, брошенный участок питомника Лукашова в течение 20 лет не обрабатывается и не культивируется: «Это сейчас такая мина в плане распространения вредителей плодово-ягодных культур». Вот вам еще один хороший повод попилить и разделить.

Про «экологическую детскую железную дорогу на аккумуляторах» минут 15 распинался Максим Клименко, начальник службы управления персоналом ДВЖД. Из зала в лоб специалисты-эксплуатационщики уточнили, что это - линейный объект с очень серьезными ограничениями по шуму, санитарным полосам, водоотведению и проч. Ограничения не пройдут, пока питомник является «природным памятником» - согласовывать нужно в Москве. Стоит понизить статус, перевести остатки питомника в состояние «природный парк», и все допуски будут давать в крае. Ловкость рук и языка и никакого мошенничества. Влезть любой ценой, а там «порешают»?

А ведь питомник Лукашова - «легкие» Железнодорожного района. Именно так охарактеризовал эту зеленую зону в сентябре 2018 года Алексей Сабитов, председатель комитета по охране окружающей среды.

За прелести изменения статуса распинались целый час краевые чиновники. Они обещали, что даже со сменой статуса ни частных коттеджей, ни таунхаусов, ни многоквартирных домов в питомнике Лукашова не будет. Да?

Ситуация один-в-один напомнила недавнюю попытку коммерческой застройки в парке «Динамо». Вначале была «малоэтажная гостиница, вписанная в ландшафт и городскую архитектуру», а через несколько лет она превратилась в многоэтажную жилую свечку. Это предложение (загадить парк «Динамо») пока не прошло. И на общественных слушаниях по судьбе парка Лукашова краевых чиновников «прокатили».

Они не в курсе

Уважаемый губернатор Хабаровского края Сергей Иванович Фургал! Как вышестоящий начальник дайте по башке (зачеркнуто) поставьте на вид своим подчиненным. Ну нельзя быть настолько, мягко говоря, глупыми, чтобы на встрече с серьезными и думающими людьми отделываться общими фразами. Чиновникам краевого уровня из зала задавали вопрос за вопросом о конкретных вещах, в том числе и о суммах из краевого бюджета на содержание питомника. А они, как тот придурошный Бородач: «Я не в кур-р-р-рсе!». Понимаю, что такой ответ мог проканать для молодежи. Но в зале было много людей очень среднего возраста. Те, кто умеет думать, сопоставлять факты, помнит обещания прежних правителей. Хотите фамилий? Они есть у меня! Это два чиновника из министерства природных ресурсов Хабаровского края - Андрей Стрельников, первый заместитель министра, и Алексей Сабитов, председатель комитета по охране окружающей среды. Их вялые аргументы без твердой цифры не смогли перебить аргументы убойные, что приводились из зала. Людям известны «интимные» подробности по «освоению» питомника.

Яжмать!

Хотя среди выступавших и всяких фриков хватало. Особенно меня убили «девушкисребенком». Яжмать двоих детей ратовала за изменение статуса потому, что ей офигительно тяжко, загрузив деток и коляски в авто, ехать куда-то гулять. А тут под боком столько земли простаивает! Но в питомнике Лукашова нет ни дорожек, ни инфраструктуры. Нет даже скамеек, чтобы присесть. И нет места, где культурно выпить кофе и закусить. Так что нафиг нам особо охраняемую территорию, пусть будет «культурно и в асфальте». А то, что лет через десять детки начнут астмой мучиться, так, видно, счет дальше 5 и не ведется.

Между тем экология в районе и без того не айс. В свое время микрорайон Большая - Вяземская и прилегающие дома строились с учетом поступления «свежей атмосферы» от питомника. 460 гектаров зеленых насаждений – это не шутка. Но даже имеющийся «осколок былого» позволяет более-менее дышать. Сам район Большой - Вяземской находится в этакой котловине, где всякая гадость, в том числе и угарные газы, скапливаются. Из-за реконструкции улицы Шелеста, расширения ее для увеличения пропускной способности, деревья здесь вырубили. Грядущее строительство на стыке улиц Большой, Шелеста и Воронежской даст могучий осадок в виде автомобильного выхлопа. И это один из факторов, осложняющий жизнь горожанам в том районе. Но избавиться от зеленых насаждений ради асфальта? Вы же матери! Неужто дальше собственного кредитного «Форда-Фокуса» ничего видеть не хотите?

Что скажет наука

Учитель-эколог, кандидат биологических наук тоже «порадовала». Не видя за деревьями леса, дамочка искренне считала, что все образуется само собой. Ратовала за разнообразие пород деревьев, среди которых детишки-школьники будут заниматься экологией на чистом воздухе. Какая стоимость, какие такие затраты на обеспечение, какие такие фонды? О чем вы? Они же матери, они выше денег, счетов, фондов. Им надо «здесь и сейчас».

А просчитать ситуацию, прокачать ее по всем параметрам, поговорить со специалистами? Скучно? Скучно оперировать цифрами, фактами, чертежами, подписями? Куда веселее эмоции на грани крика? Гораздо приятней вспомнить о нуждах коммерсантов, что без маржи шагу не ступят? Их надо пожалеть, им надо дать возможность в питомнике Лукашова немножко, на полшишечки, заработать.

Артемий Максимович, что «в условиях полной изолированности трудился как истинный ученый, охваченный только одним стремлением - обогатить обширный край своими собственными сортами», нервно гуляет по ночам.

«164 гектара земли в центре города! И это живая земля, на которой еще многое можно спасти», - сказал мэр. Но не Кравчук в 2020-м, а Соколов в 2016-м. Тогда еще мэр Александр Соколов дал поручение: «Разработать будущую планировку территории в границах улиц Лазо, Большой и Краснодарской. Нужно навести здесь порядок, чтобы все было в рамках зонирования и правил землепользования». И в 2018 году тоже кто-то что-то там обещал про возрождение питомника. Жаль, не успел ничего сделать, только оком орлиным оценив перспективы, отбыл в дальние края.





Шапку по кругу!

Уважаемый губернатор Хабаровского края! Уважаемый мэр города Хабаровска! Не губите природу, мать вашу! Не рубите сук, на котором сидите! Если не хватает денег в краевом и городском бюджетах на содержание питомника Лукашова, то по славной русской традиции давайте все вместе поддержим жизнедеятельность зеленой зоны нашего города. Нам здесь жить. А каждый лесопарковый массив – это глоток свежего воздуха.

Так давайте совместно спасем этот зелёный массив. Хватит просто трындеть, давайте реально делать! Я вот перед всеми божусь: на это дело кину на стол пятихатку. Простите, что больше не могу - сложная экономическая обстановка в стране и в семье. И коллег из СМИ призываю к подобному, помня, что «газета - не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор», старик Крупский не даст соврать. Ведь издавна на святой Руси-матушке для нужд общества по низам пускали шапку по кругу. И чиновникам стоит распространить подписной лист для пожертвований, как это было во времена империи, на доброе, на святое, на богоугодное дело – на сохранение жизни, а не на какие-то памятники, площади и монументы в угоду историческому моменту.

В своем обязательстве подписываюсь,

Андрей Дунаевский