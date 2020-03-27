Фальшивые медцентры зарабатывают в Хабаровске миллионы

Фальшивые медцентры заработали на бизнесе с несуществующими болезнями более ста миллионов рублей

В марте 2019 года на страницах нашей газеты вышла статья «Врач – от слова врать?». В ней мы рассказывали о хабаровчанке Ольге М., которую пригласили на бесплатную диагностику в один из медицинских центров. Во время сканирования организма у женщины «выявили» целый букет болезней. Тут же эскулапы предложили план излечения от хворей и выставили ценник в размере 85 тысяч рублей.

Так как денег у пациентки не было, ей предложили оформить кредит. После этого деньги перекочевали в собственность учреждения. Хабаровчанка дважды прошла какие-то процедуры (вроде массажа, что было совсем не похоже на процесс лечения). Также промелькнула информация об отсутствии у сотрудников медцентра врачебного образования. Например, один из «лекарей» оказался бухгалтером по профессии.

Ольга написала заявление в полицию, где указала, что стала жертвой мошенничества. Сотрудники правоохранительных органов устроили облаву на офис медицинской организации. Выяснилось, что это - часть сети, действовавшей не только в Хабаровске, но и в Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске. Однако только сейчас, спустя год, стало известно об истинных масштабах «спрута».

Развод от «Идеала»

Около восьми тысяч человек успели «подлечить» сотрудники фальшивых медицинских центров. Обвиняемым и подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве является сорок один человек. Аферисты в общей сложности заработали более ста миллионов рублей.

Псевдолечебницы назывались «Идеал» и «ЕАС». В Хабаровске они располагались на улицах Ленина и Ленинградской. Облава сотрудников Росгвардии прошла в один из обычных «рабочих дней» лжедокторов: одних пациентов обследовали на аппаратуре (не имеющей никакого отношения к врачебной), другие ждали своей очереди на массажных кушетках. Кроме данных «клиник», еще две обнаружены в Комсомольске-на-Амуре, одна – в Благовещенске.

«Потерпевшими в результате противозаконной деятельности стали более 8 тысяч дальневосточников. Большая часть из них – пенсионеры», — цитирует Вести.ru слова главы отдела по расследованию коррупционных преступлений СУ УМВД РФ по Хабаровскому краю Александра Поздяйкина.

Чтобы выманить из пожилых людей деньги, «ложнолекари» прибегали к различным ухищрениям. Например, говорили, что часть затрат якобы финансируется из федерального бюджета. Или уверяли клиента о невысокой стоимости курса «лечения» (в пределах пяти тысяч рублей), а на деле эта сумма была ежемесячным платежом по кредиту, который с тех пор ложился на плечи ничего не подозревающего пациента.

«Сотрудники медцентров находили у пенсионеров несуществующие болезни и говорили тем, что обязательно их вылечат, - рассказывает хабаровский юрист Константин Романенко. – Во время заключения договора на медицинское обслуживание составляли заявление в банк с просьбой о выдаче кредита. Бланки у них уже были заготовлены. Суммы кредитов, как правило, начинались от ста тысяч рублей. Люди приносили деньги, после чего им в лучшем случае назначались косметические процедуры. Когда клиенты понимали, что стали жертвами мошенничества, они уже находились в долговой кабале».

Суммы займов доходили до 350 тысяч рублей. В судьбе хабаровчанки Ольги М., к сожалению, никаких позитивных изменений не произошло. Год назад она взяла кредит в размере 85 тысяч рублей и сейчас почти полностью его выплатила вместе с процентами. Ольга М. признана потерпевший в уголовном деле о фальшивых докторах. Всех, кто когда-то имел дело с перечисленными в данной статье организациями, просят обращаться с заявлениями в полицию.

В марте 2019 года потерпевших было 120 человек. Нетрудно подсчитать, что за более чем год их число выросло в 66 (!) раз.

Андрей Канев