Пограничная слава

В Хабаровске начали реконструировать один из скверов на Уссурийском бульваре

Работы омрачились небольшим транспортным происшествием. При вывозе грунта провалился тяжелый грузовик. То ли промоина случилась внезапно, то ли люк канализационного колодца оказался не «той системы».

Но это никак не замедлило работы на объекте. Груженый самосвал вызволили из ловушки, остальная техника работает по плану. Сроки поджимают - осталось полтора месяца до сдачи объекта. Работы много: площадь благоустройства составляет тысячу квадратных метров. Под скульптурную композицию общей площадью 90 квадратных метров отдали цветочную клумбу, что была по центру Уссурийского бульвара. Предусмотрено порядка 218 «квадратов» зеленых насаждений.

Скульптурная композиция будет состоять из четырех пилонов: «Довоенный период», «Участие в Великой Отечественной войне», «Послевоенный период» и «Моряки на охране дальневосточных рубежей». На пилонах будут нанесены соответствующие барельефы и информационные таблички. Строители клятвенно обещают, что все существующие пешеходные дорожки сохранят. Торжественное открытие скульптурной композиции должно состояться 9 мая 2020 г. И это здорово, и это очень хорошо! Еще одним культурным, полезным и историческим местом в Хабаровске станет больше. Самое главное, чтобы оно не стало таким же, как сам Сквер пограничной славы, открытый 29 октября 2018 года.

«На лицевой стороне центральной арки в бронзовых барельефах показана история пограничной охраны», - рассказывал председатель общественной организации ветеранов пограничной службы. Увы, не бронза там, а крашеный под «старую бронзу» дешевый пластик, который саморезами насквозь пришпандорили к каким-то дешевым панелям, измазанным строительной смесью «под мраморную крошку». Стучишь костяшками пальцев - глухой звук идет. Выступающая из брусчатки полусфера, где были показаны очертания границы России и надпись «Граница России неприкосновенна», через полтора года оказалась сломана… С начала марта на этом месте ямка. Открытые источники сообщают, что в 2018 году «...на строительство монумента было потрачено около 18 миллионов рублей». Закрадываются сомнения в порядке цифр.

Но очень хочется верить, что новая скульптурная композиция в сквере пограничной славы простоит гораздо дольше. При условии изготовления из прочных и красивых материалов.

Эдуард Попов